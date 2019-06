Bad Doberan

Am Wochenende beginnen in Satow die Feierlichkeiten zum 800. Jubiläum. Von 9 bis 11 Uhr wird am Samstag ein Volleyballturnier ausgetragen. Ab 20 Uhr ist dann die offizielle Festveranstaltung in der Mehrzweckhalle. Der Eintritt kostet 15 Euro und beinhaltet ein kleines Büfett und alkoholfreie Getränke.

Festumzug und Jahrmarkt in Satow

Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr einen Festumzug durch die Gemeinde. Der etwa einen Kilometer lange Umzug wird die Hauptstraße vom Aldi an der Fleckebyer Straße bis zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße entlangfahren. Mehr als 350 Mitwirkende sind am Umzug beteiligt. An der Kirchruine werden die einzelnen Wagen durch Moderation von Sven Kilian vorgestellt. Sie sind in drei Kategorien eingeteilt: Geschichte der Gemeinde, Wirtschaft in der Gemeinde sowie ­Leben in der ­Gemeinde.

Satower müssen aufgrund des Festumzuges mit Einschränkungen im Straßenverkehr rechnen. Da sich der Umzug in der Fleckebyer Straße aufstellt, ist diese nur für Anwohner und Anlieger freigegeben. Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen ist in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Sonnenstraße und in der Straße des Friedens zu rechnen, wenn sich der Festzug auflöst. Die Landesstraße bleibt aus Richtung Rostock kommend befahrbar, die Gegenseite wird ab 11 Uhr von den ­Teilnehmern des Festumzuges beansprucht.

Bereits um 10 Uhr beginnt ein Jahrmarkt im Park an der Kirchruine. Am Nachmittag finden einzelne Programme in der Kirchruine statt – um 14 Uhr, 15.30 Uhr und um 17 Uhr. Von 19 Uhr an spielt das „Theater in der alten Schule“ das Stück „Alles auf Krankenschein“. Karten gibt es im Floristikfachgeschäft „Sonnenblume“ (Alte Gärtnerei 2) oder im Rathaus (Heller Weg 2 a). In der kommenden Woche geht das Festprogramm weiter. Dann gibt es unter anderem den Tag der Vereine und den Tag der Feuerwehr.

40. Jahrestag für „Haus Gottesfrieden “

Ein Jubiläum feiert am Wochenende auch das „Haus Gottesfrieden“ am Alexandrinenplatz in Bad Doberan. Es wurde Pfingsten 1979 von Emil und Christa Geigle als Freizeitheim des Mecklenburgischen Gemeinschaftsverbandes gegründet. Inzwischen gehört es zur Landeskirchlichen Gemeinschaft. Der 40. Jahrestag wird am Wochenende beim jährlichen Hoffest begangen.

Am Samstag gibt es von 10 bis 14 Uhr Spiele und eine Hüpfburg für Kinder. Am Sonntag wird ab 12 Uhr gemeinsam zu Mittag gegessen. Es gibt Chili con Carne. Ab 13.15 Uhr wird ein Familienspiel im Gemeindesaal gespielt. Der Familiengottesdienst im Garten beginnt um 15 Uhr unter freiem Himmel. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen.

Lauf und Wanderung in Kühlungsborn

Sportlich ins Wochenende können Läufer in Kühlungsborn starten. Ihre Unterlagen können sie ab 18 Uhr im Konzertgarten West (Strandpromenade 19) abholen. Eine Nachmeldung vor Ort ist gegen eine Gebühr von 3 Euro möglich. Um 20.30 Uhr startet der Bambinilauf. Auf die fünf und zehn Kilometer lange Strecke entlang der Promenade gehen die Teilnehmer um 21 Uhr. Hier kostet die Teilnahme 10 beziehungsweise 15 Euro. Die Siegerehrung ist direkt im Anschluss an die Läufe im Konzertgarten West.

Bereits am Vormittag startet von dort eine Wanderung. Ab 9 Uhr können sich Interessierte auf den „Mittsommerweg“ machen. Noch sind begrenzte Anmeldungen für die beiden Distanzen möglich. Über 25 Kilometer gehen die Teilnehmer über Bastorf, die Kühlung und Wittenbeck zurück nach Kühlungsborn. Die 50 Kilometer-Strecke führt über Nienhagen. Bislang haben sich 700 Wanderer angemeldet. Die Startunterlagen können ab 6 Uhr abgeholt werden. Wichtig für die Teilnehmer: An den Verpflegungsstationen unterwegs gibt es zwar Getränke, aber keine Plastikbecher. Sie sollten sich daher eine Flasche mitbringen.

Segeln und Kunsthandwerk in Rerik

Der Segelverein Rerik veranstaltet am Sonntag und Montag auf dem Haff seine Regatta zur Sommersonnenwende. Los geht es um 9.30 Uhr.

Bereits am Samstag bieten Kunsthandwerker und Händler aus der Region auf dem Haffplatz ihre Waren an: Keramik, Schmuck, Korbwaren, Holzkunst, Mützen und Felle. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr.

