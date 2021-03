Bad Doberan

Die Polizei ermittelt in Bad Doberan (Landkreis Rostock) wegen des Verdachts der Brandstiftung. In der Nacht zum Dienstag brannten in einem Wohngebiet der Stadt insgesamt fünf Fahrzeuge, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Technische Defekte in dieser Häufung seien unwahrscheinlich. Die Polizei geht daher von einem Zusammenhang zwischen den Bränden aus. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.

Von RND/dpa