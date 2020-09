Verein in Bad Doberan plant Museum

Bad Doberan

Es gibt sie auch in Doberan noch – die Häuser, wo die Zeit stillzustehen scheint. Im Hinterhof der Baumstraße 3 befindet sich so eines, wo sich die Künstlerin Hedwig Symanzik (1922–1975) niederließ. Eine Stiege führt außen nach oben in die erste Etage, wo der eingemauerte Herd immer noch steht, der mit Holz befeuert werden musste. Ein wenig ist ihre Aura dort noch zu spüren. Da es im Haus recht kühl war, fertigte sie sich lange wärmende Mäntel an, die bis zum Boden reichten.

Der Förderverein plant Museum

Von Links: Dirk und Ute Lieske, Dr. Patrick Westfeld und Nicole Hey bilden den Vorstand des Fördervereins Büdnerei 202 Museum Hedwig Symanzik e.V. Quelle: Förderverein

Nicole Hey und ihr Partner Patrick Westfeld erwarben 2018 das Ensemble der ehemaligen Büdnerei. Und sie haben einen Traum für die Region, der beginnt Gestalt anzunehmen: die Gründung eines Museums zu Ehren von Hedwig Symanzik. Gemeinsam mit weiteren neun Mitgliedern des Fördervereins Büdnerei 202 Museum Hedwig Symanzik e. V. wird eifrig geplant.

Gegründet haben sie ihn 2019. Unterstützer und Förderer, die das Projekt voranbringen möchten, sind herzlich willkommen, lassen sie wissen. Nicole Hey ist die Vorsitzende, Ute Liske ihre Stellvertreterin. Ihr Lebensgefährte Patrick Westfeld übernahm die Funktion als Schatzmeister und Peter Semke unterstützt beratend als Sohn des Vorbesitzers des Grundstückes auf der Baumstraße 3.

Zur Person Hedwig Symantik stammt aus Schweinfurt und studierte 1942 an den Universitäten in Königsberg (1942), weitere Jahre in Posen und Halle. 1945 bis 1947 war sie Landarbeiterin in Swendow/Kreis Lodz in Polen und besuchte anschließend einen Lehrerkurs in Stralsund. 1948 bis 1953 arbeitete sie als Neulehrerin in Moltzow/Marxhagen, bis sie dann in Heiligendamm studierte. 1956 schloss sie ihre 1956 Facharbeiterprüfung als Steinbildhauerin ab und lebte seit dem 1. September 1957 in Bad Doberan. Nebenberuflich blieb sie noch zwei Jahre Lehrerin.

Doberaner Wohnhaus der Künstlerin Hedwig Symanzik (hintere Ansicht), aus dem ein Museum werden soll. Quelle: Sabine Hügelland

Das Haus

Behutsam und mit Respekt vor der Geschichte möchten die Grafikerin Nicole Hey und der Geowissenschaftler Patrick Westfeld, die 2017 mit ihren Kindern aus Dresden nach Doberan kamen, das Ensemble der ehemaligen Büdnerei sanieren. „Geschichtlich spielt dieses Fleckchen Erde mindestens seit 1799 eine Rolle als Büdnerei“, so die 44-Jährige.

Die Künstlerin Hedwig Symanzik (1922–1975) Quelle: Förderverein

Die Künstlerin

„Es gibt entschieden mehr Gutes und Schönes auf der Welt als Schlechtes. Bloß die Menschen halten das Gute für selbstverständlich und nur das Schlechte fällt ihnen überall auf“, sagte einst Hedwig Symanzik. Sie arbeitet in ihrem Atelier freiberuflich in völliger Abgeschiedenheit auf den Gebieten der Bildhauerei, Holzschnitt und Keramik und beschäftigte sich sehr intensiv mit der Gestaltung von Tierplastiken in Ton, farbig glasiert. Die Künstlerin besuchte für ihre Studien dafür oft den Rostocker Zoo und verbrachte viel Zeit dort. Das macht ihre Plastiken so lebhaft im Ausdruck. Es war ihr wichtig für die breite Bevölkerung zu gestalten, denn teure Kunst gäbe es schließlich schon genug, war ihre Meinung. In den Wohnzimmern sollten sie stehen die Füchse, Giraffen und Co.

Skulptur von Hedwig Symanzik Quelle: Förderverein

Hedwig Symanzik gehörte als eine der Ersten zur Fachschule für Angewandte Kunst Heiligendamm (FAK), Abteilung Plastik. Ein Moped war ihr Fortbewegungsmittel, auf dem sie mit Fliegerhaube und Motorradbrille saß. Die Künstlerin war etwas eigenwillig, lebte zurückgezogen, und ordnete ihr Leben komplett der Kunst unter. Der Rote Pavillon e. V. zeigt bis Ende Oktober eine kleine Auswahl ihrer Werke.

Kisten mit 600 Objekten der Künstlerin

Heimatpflege ist dem Förderverein wichtig. Die Sanierung des Künstlerinnen-Hauses, die Aufarbeitung und Repräsentation ihrer Werke stehen nun an. Ein Raum im Untergeschoss ist voller Kisten: „Darin befinden sich um die 600 Objekte von Hedwig Symanzik“, so Nicole Hey. Die Vorbesitzer ihres Hauses bewahrten sie all die Jahre auf. „Eine Schwester von ihnen hätte sich gern darum gekümmert. Lebt jedoch zu weit weg. Wir boten an, das künstlerische Erbe zu übernehmen und es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, sagte Nicole Hey. „Besonders haben mich ihre Figuren beeindruckt, die Mutter mit Kind zeigen. Hedwig Symanzik war immer eine gute Beobachterin“, sagt Nicole Hey, die selbst Mutter von zwei Kindern ist. Das Herz würde geöffnet beim Anblick dieser Arbeiten.

Mutter und Kind, Plastik von Hedwig Symanzik Quelle: Förderverein

Ziel des Fördervereins

Das Ziel des Fördervereins ist, einer breiten Bevölkerung, Einheimischen und Touristen, das Lebenswerk von Hedwig Symanzik näherzubringen. Nicht nur ein Museum, sondern auch eine Begegnungsstätte soll entstehen. „Wir möchten die Kunst von ihr aufbereiten für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen“, sagt die Doberanerin. „Das Haus soll allen offen stehen, deshalb achten wir auch auf Barrierefreiheit im gesamten Ensemble. Wir möchten es als Impulsgeber für ein inklusives Miteinander sehen.“

Ein Raum für wechselnde Ausstellungen, unter anderem für Absolventen der FAK ist geplant, um aktiv an diese Epoche zu erinnern. Des Weiteren sind wechselnde Kunst- und Kulturveranstaltungen angedacht. Ebenso ein Atelierbereich mit Potenzial für Workshops, ein Gästezimmer für Künstler sowie eine Sommerküche für Besucher im Garten.

Weitere Informationen unter: https://www.buednerei-202.de/

Von Sabine Hügelland