Verein plant Open-Air-Kino im Ostseebad Nienhagen

Er kommt gut an, der „besondere Film“ im Rahmen des Landfilmes. Das Angebot des Nienhäger Kulturvereins geht in diesem Jahr noch einen Schritt weiter. „Erstmals wird Open-Air-Kino stattfinden und zwar im Juli“, sagt der Vorsitzende Thomas Pätow. „Mit Ernst Lubitschs Stummfilm „Die Puppe“ wird das ein weiterer Höhepunkt in unserem Programm“, so der Nienhäger. „Der Schauspieler Wolf-Lincke, einer aus den Reihen des Kulturvereins, spricht mit Studenten dazu synchron.“

Thomas Pätow verbindet mit Film eine besondere Leidenschaft, denn 1985 und nach zwei Jahren Ausbildung in Sachsen, übernahm er die Arbeit als Filmtheater-Leiter. Er rief den Landfilm im Ostseebad ins Leben: „In Nienhagen zeigen wir vor allem preisgekrönte Filme.“ Um die 20 Titel bietet er den anderen Vereinsmitgliedern zur Abstimmung an, aus denen sie zehn Beiträge auswählen. Diese werden dann im Freizeitzentrum gezeigt, die zwei Filme fürs Open-Air-Kino werden auf der Wiese neben dem Freizeitzentrum zu sehen sein.

Verein realisiert Projekte mit Kita, Schule und Tagespflege

„Ende Januar beschlossen wir auf unserer Jahreshauptversammlung, dass wir die Reihe des besonderen Films fortsetzen, weil das Interesse dafür da ist“, so Pätow. „Der Verein organisiert nicht die Abfolge von Veranstaltungen, sondern wir bringen gemeinsam Projekte auf den Weg mit der Kita, der Tagespflege, der Kurverwaltung und der Conventer Schule Rethwisch und das seit schon neun Jahren“, sagt der Nienhäger. Sieben Mitglieder zählt der Verein.

Die Serie In einer Serie geht die Lokalredaktion Bad Doberan dem Ehrenamt im Landkreis Rostock nach. Wo bekommen Ehrenamtler Unterstützung für ihre Arbeit, was können sie an finanzieller Hilfe beantragen, wer engagiert sich wo im Landkreis Rostock ehrenamtlich und warum? Wie gründet man einen Verein oder löst ihn auf? Wer profitiert vom Ehrenamt? Die nächste Folge erscheint am 26. Februar.

„Der Kulturverein konnte bisher immer moderate Eintrittspreise anbieten. Damit waren die Gagen der Künstler nicht bezahlt. Den finanzielle Differenz glichen wir mit den Mitteln des Kulturvereins aus. So bleibt es erst einmal auch weiterhin.“ Das ist nicht immer leicht, deshalb sei es wichtig, dass die Veranstaltungen gut angenommen werden, auch von den Einheimischen.

Kabarett zum Frauentag

Begonnen wird die Filmreihe am 14. Februar mit „Mein Mann Picasso“. Weitere Filme in diesem Jahr werden unter anderem „Der Glanz des Unsichtbaren“ sein, „Rocketman“ oder „Mackie Messer“, Brechts Dreigroschenoper als Film. „Am 6. März gibt es die beliebte Kabarettveranstaltung zum Frauentag. KaHROtte strapaziert die Lachmuskeln. Mit diesem Angebot sind wir schon eine Zeit erfolgreich“, sagt Pätow.

Für die Rentner singen im April Mitglieder des Stern-Chores. „ Vivian Kersten ist ein aktives Mitglied in unserem Verein, sie kümmert sich auch um Kinderveranstaltungen, von denen es drei in diesem Jahr gibt“, so der Vorsitzende. Der Klassiksommer etablierte sich ebenfalls. Auf ihn dürfen sich Interessierte im Juli freuen. Das Duo Belcanto mit dem beliebten Tenor Peter Müller und Lorenz Harms bringt italienisches Flair in das Ostseebad.

Theaterstück am Kulturtag geplant

Zu Gast sein wird auch die Schauspielerin Frau Gutermann-Bauer aus Kunreuth. Sie inszeniert Christa Wolfs „Kassandra“. „Der Höhepunkt unserer ehrenamtlichen Arbeit ist zweifellos der Kulturtag am 14. August“, sagt Thomas Pätow. „Das Besondere in diesem Jahr ist, dass unser neues Mitglied Wolf-Lincke, ein Theaterstück aus diesem Anlass einstudieren wird und zwar mit behinderten Mitmenschen, welches zum Kulturtag uraufgeführt wird.“

Ganz besonders erfreut sind die Vereinsmitglieder, dass der Kulturwissenschaftler Gunnar Grätz aus Bad Doberan einige Exponate seiner Autogrammsammlung an zwei Tagen im Freizeitzentrum ausstellt. Grätz ist vielen durch seine sehr umfassende Sammlung mit Signaturen großer Künstler bekannt, die einen hohen ideellen Wert besitzt.

Und auch der Nachtwächterrundgang bleibt weiterhin erhalten, allerdings mit einer Änderung: Eine Schneiderin nahm sich 2020 vor, das Gewandt des Nachtwächters neu zu schneidern und ihn dadurch noch attraktiver für das Event zu machen. Die beliebten Nachtwächterrundgänge mit Thomas Pätow im Juli und August führen an die interessantesten Fleckchen des Ostseebades. Vom Bürgermeister erhielt Vereinsmitglied Kerstin Heil eine Auszeichnung zum Neujahrsempfang für ihr langjähriges Engagement im Kulturverein.

