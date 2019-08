Bad Doberan

„Es haben sehr, sehr viele Leute daran mitgewirkt, es war eine Menge Arbeit und es waren viele Schwierigkeiten zu überwinden, aber es zeugt von der Stärke dieses Vereins, dass wir es geschafft haben, auch den zweiten Bauabschnitt zu realisieren“, sagt der Vorsitzende des Doberaner FC, Andreas Jahncke, an diesem Samstagvormittag zu den Gästen des Richtfestes für den abschließenden „ Anbau“ an das neue Vereinsheim neben dem Sportplatz am Busbahnhof.

Die Eröffnung des kompletten Vereinsheims soll im Februar 2020 gefeiert werden, kündigt der Vereinschef an und betont, dass dazu dann gehören werden: „Eine schicke Dachterrasse, ein Vereinsraum, noch mehr Toiletten, eine fantastische Küche – das wird ein noch größerer Anziehungspunkt für die Vereinsmitglieder und unsere Gäste werden, als es jetzt schon ist.“

Jahncke : Vereinsraum würde Erdbeben überstehen

Vom Gerüst neben der Richtkrone dankt er den Handwerkern, Freunden sowie Gefährten und spricht den Richtspruch selbst: „Die Zimmerleute, die den Richtspruch sonst veranstalten, machen das am Samstag nicht so gerne.“

Blick auf das wachsende neue Vereinsheim des Doberaner FC. Quelle: Thomas Hoppe

Das obligatorische Schnäpschen leert er, obwohl es ihm um diese Zeit einige Überwindung kosten soll: „Wir opfern uns gern“, sagt er zum Maurermeister und Firmenchef Hans-Joachim Capito, „Prost!“. Sein Glas zerschellt unterm Gerüst, Capitos nach kurzem Aufprall im wohl superstabilen künftigen Vereinsraum unter der großen Dachterrasse.

„Wenn hier ein Erdbeben kommen sollte oder neben uns ein Vulkan ausbricht, gehe ich hier unter diese Dachterrasse in den Vereinsraum. Hier passiert nichts. Was hier an Eisen drin ist, unten und oben – Wahnsinn!“, erklärt Andreas Jahncke den Gästen. Doch zunächst schlägt er den symbolischen letzten Nagel in den Dachstuhl.

„Wenn da oben 100 Leute stehen und alle in eine Richtung gehen, weil das Spiel so rasend ist, dann entsteht da eine gewisse Kraft“, setzt Andreas Geigle C&G Bauplanung Kröpelin später zu einer Erklärung an. Der Kröpeliner Statiker Christian Wengatz hätte das aber alles durchgerechnet, für vier bis sechs Leute auf einen Quadratmeter, heißt es. Den Dachstuhl hat die Firma Klöcking gebaut und Maurermeister Hans-Joachim Capito ist mit seinen Leuten für alle Beton- und Putzarbeiten verantwortlich.

Bad Doberans Kunstrasen verliert kaum Granulat

Bei einem kleinen Rundgang durch den fertigen Rohbau ist unter anderem zu erfahren, wo sich der künftige Physiotherapieraum mit Kühltherapie und Kraftgeräten – „auch dass die Verletzten dann wieder reinkönnen“ –, der Raum für die Männertrainer (mit Dusche) und die Ballräume befinden. In diesem Neubau werde dann auch das Vereinsbüro eingerichtet, im gegenwärtigen Vereinsbüro sollen dann die Trainer sitzen. Staunen und Zufriedenheit bestimmen die Runde.

Zur Galerie Im Februar 2020 soll alles eröffnet werden

Auf die Bemerkung einer Doberaner Sportfreundin, dass es ja nun aber noch die Frage gebe, wie lange der Kunstrasen denn halten werde, folgt eine ausführlichere Reaktion des Vereinschefs: „Wir haben hier 48 Tonnen Granulat drauf, der Rasen ist drei Jahre alt. Die Rasenbaufirma kommt jedes Jahr und misst alle Höhen – unten ist Sand drin und drüber Granulat. Es ist aber nicht messbar, dass was weg ist. Da geht vielleicht ein Eimer weg im Jahr (wohl vor allem durch die Schuhe der Sportler – d. A.) – doch nach den Kritikern dürfte jetzt schon kein Granulat mehr drauf sein. Das Fraunhofer Institut ist von falschen Zahlen ausgegangen. Zudem haben wir einen Rasen, wo der Flor höher ist als das Granulat, was dann von diesen ,Halmen’ besser festgehalten wird, als bei älteren Kunstrasengenerationen.“ Der 2016 angeschaffte Bad Doberaner Kunstrasen soll bei guter Pflege 15 Jahre haltbar sein.

Kartenvorverkauf für Pokalspiel gegen Hansa läuft

Auf diesem Rasen werden übrigens am 6. September um 17.30 Uhr die Doberaner Gastgeber im Landespokal gegen die Mannschaft vom FC Hansa Rostock auflaufen. Der Kartenvorverkauf startete am Wochenende beim Heimspiel – insgesamt 1300 Zuschauerplätze soll es geben.

Von Thomas Hoppe