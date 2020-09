Wittenbeck

Abgeblätterte Farbe, morsches Holz: Die Buswartehäuschen in der Gemeinde Wittenbeck haben schon bessere Zeiten gesehen. Das soll sich ändern, beschlossen die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstag. „Wir haben an fast allen Haltestellen massive Probleme“, sagt Ausschussvorsitzender Thomas Zietz. Die zu beheben würde die Gemeinde viel Geld kosten. Bürgermeister Dirk Stübs hatte beispielhaft für das Bushäuschen an der Ampel am Sportplatz durchrechnen lassen, was eine Sanierung kosen würde. „Das sind allein 5000 bis 6000 Euro für das Holz, dann müsste noch der Maurer kommen und der Maler.“ An dieser Stelle mache es mehr Sinn, das Haus neu zu bauen.

Die Haltestelle sei die schlimmste in der Gemeinde. „Sie ist komplett aus Holz und fällt bald zusammen“, sagt der Bürgermeister. Bei drei der insgesamt sechs Buswartehäuschen sei der Balken morsch, der auf dem Mauerwerk aufliegt. „Das Holz wird durch Spritzwasser zunehmend geschädigt und verfällt.“

Die Reparatur müsse bald geschehen, „bevor noch etwas passiert“, sagt der Bürgermeister. „Wir sind da als Gemeinde in der Verantwortung.“ Und schließlich stünden die Buswartehäuschen auch schon über 20 Jahre.

Finanzielle Unterstützung ist möglich

Nach Angaben von Thomas Zietz gebe es Fördermittel für die Infrastruktur im öffentlichen Personennahverkehr. Darüber könnten bis zu zwei Drittel der Kosten für die Arbeiten übernommen werden. Es sei beispielsweise auch möglich, die Haltestelle am Campingplatz behindertengerecht zu gestalten.

„Es wäre gut, wenn das klappt“, sagt Bürgermeister Dirk Stübs. Denn dass an den Bushäuschen etwas gemacht werden muss, stehe schon länger fest.

Aber auch wenn die Gemeinde Fördermittel erhält, wird es seiner Ansicht nach schwierig sein, eine Baufirma für die Arbeiten zu finden. Die Reparatur von drei Buswartehäuschen im Ort war bereits ausgeschrieben, beworben habe sich um die Arbeiten damals aber niemand. Dirk Stübs hofft, dass das im Herbst oder Winter anders sein könnte, wenn die Firmen weniger Aufträge haben.

Vorher muss allerdings die Gemeindevertretung entscheiden.

