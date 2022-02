Rerik

In einigen Bereichen von Rerik könnte bald nur noch Tempo 30 gelten. Welche das sind, damit befasst sich der Verkehrsausschuss in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, den 24. Februar. Die Geschwindigkeitsbeschränkung käme beispielsweise für den Bereich Schillerstraße, Leuchtturmstraße, Kastanienallee infrage. Zudem sei es wichtig, die Mittel für die Planung einzustellen, um den Radverkehr sicherer zu machen, sagte der Ausschussvorsitzende Michael Bauer im Vorfeld.

Auch Wohnmobile, die teilweise über Nacht auf Parkplätze stehen bleiben, sind ein Thema für den Verkehrsausschuss. So sah sich die Stadt beispielsweise im Juli 2020 gezwungen, die Straße Achter Öwer in Roggow zu sperren, weil sie immer wieder durch Wohnmobile und Kleinbusse von Wassersportlern blockiert war. In der Diskussion waren stattdessen bereits einzelne Stellplätze mit Wasseranschluss, auf denen Durchreisende, die auf dem Campingplatz keinen Platz bekommen haben, eine Nacht verbringen können. Eine abschließende Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

In der Sitzung soll es darum gehen, Wohnmobilfahrern Flächen zuzuweisen und diese entsprechend auszuschildern. Die Sitzung ist öffentlich. Anwesende Bürger haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

„Der Verkehr in Rerik hat viele große und kleine Probleme“, sagte Michael Bauer. „Die versuchen wir zu ordnen.“ Der Ort sei stärker belastet als früher. „Es gibt mehr Ferienwohnungen und Urlauber.“ Ziel sei es, die Wohnqualität zu erhalten und ein möglichst schönes Urlaubserlebnis zu bieten. Der Verkehrsausschuss ist aus einer Arbeitsgruppe hervorgegangen, die sich mit der Parkplatzproblematik und dem höheren VSerkehrsaufkommen befassen sollte.

Entsprechend der gültigen Corona-Landesverordnung gilt für die Sitzung die 3G-Reglung. Die Teilnahme ist danach nur Genesenen, Geimpften und negativ Getesteten gestattet. Beginn ist um 19 Uhr im Haus der Begegnung „Kösterschün“ in der Dünenstraße 4a.

Von Cora Meyer