Livemusik im eigenen Auto können die Besucher der ersten Autodisko in Radegast erleben. Auf der Bühne auf dem Sportplatz stehen am 12. und 13. Juni namhafte Künstler. „Auf dem Platz selbst ist es relativ still“, sagt Veranstalter Frank Holle. Denn die Musik wird über das Autoradio übertragen. „Außerdem haben wir eine 25 Quadratmeter große LED-Wand, auf der die Lichtshow gezeigt wird“, sagt der Veranstalter.

Die Autodisko soll eine Art Ersatz für das Satower Sommerfest sein, das wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen musste. „Ich habe schon lange überlegt, sowas mal zu machen“, sagt Frank Holle. „Denn was mit Kino funktioniert, muss auch mit Live-Musik funktionieren.“ Seine Idee habe er dem Bürgermeister von Satow vorgeschlagen. „Und der ist sofort drauf eingestiegen.“ In anderen Städten gebe es bereits Autodiskos, sagt Frank Holle. Er ist davon überzeugt, dass das Konzept auch in Radegast aufgeht. „Ich glaube, das wird gut.“

Eintritt zu Kindervorstellung ist frei

Auf der Bühne auf dem Sportplatz legen am Freitag, dem 12. Juni, ab 21 Uhr DJ Vize und Uwe Worlitzer von Radio Ostseewelle zu Elektrosounds auf. Eine Vorführung für Kinder gibt es am Samstagnachmittag. Um 14 Uhr spielt das „Theater Phoebus“ das Kindertheaterstück „Mäuseken Wackelohr“. Dazu ist der Eintritt frei. Am Samstagabend ab 20 Uhr steht die Abba-Tribute-Band „The Swede Sensation“ auf der Bühne.

Zwischen den Autos sind Kellner unterwegs, die Getränke, Würstchen und Popcorn anbieten. „Selbstverständlich tragen sie einen Mundschutz“, sagt Frank Holle. Getränke gibt es aus hygienischen Gründen ausschließlich in Flaschen. Die Besucher der Autodisko dürfen ihre Autos nur verlassen, um auf die Toilette zu gehen. „Dort müssen sie natürlich die Mindestabstände einhalten“, sagt der Veranstalter.

Der Eintritt für die Abendveranstaltungen beträgt pro Auto unabhängig von der Anzahl der Personen 15 Euro. Der Vorverkauf läuft. Karten gibt es an der Avia-Tankstelle in Satow, im Floristikfachgeschäft „Sonnenblume“ in Satow und an der Abendkasse auf dem Sportplatz Radegast. Außerdem verlost die OSTSEE-ZEITUNG für jede Abendveranstaltung drei Tickets. Schreiben Sie einfach bis Donnerstag, dem 11. Juni, um 12 Uhr eine Mail an leseraktion@ostsee-zeitung.de, Betreff „ Autodisko“. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Von Cora Meyer