Andreas Köster erinnert sich noch genau an jenen Tag im Herbst 1980, der ihn noch heute beschäftigt. Es ist Pause an der Käthe-Kollwitz-Schule in Bützow. Die Kinder sind auf dem Schulhof. Sie unterhalten sich, spielen oder toben miteinander. Nur Kösters Halbbruder Steffen steht abseits. Der Zehnjährige ist Autist und genießt es, allein zu sein. Ein paar Jungs hänseln ihn. Andreas sieht das und geht dazwischen. Es ist das letzte Mal, dass er seinen jüngeren Halbbruder sieht.

Köster wünscht sich nichts sehnlicher als ein Wiedersehen. „Man wird älter und denkt über die wichtigen Dinge des Lebens nach“, sagt der Mann, der seit über zehn Jahren auf der Suche nach Steffen ist. Bislang ergebnislos.

„Uns verbindet vieles, nicht nur der gemeinsame Vater“, sagt der Reriker, der am kommenden Montag 53 wird. Schöner Zufall: Auch der zweite Sohn von Erich Köster (1944-1991), der als Fußball-Torhüter in Bützow bekannt ist, erblickte am 28. Dezember das Licht der Welt. 1970 – drei Jahre nach Andreas.

Auch die zweite Ehe geht in die Brüche

Zwischen beiden Geburten liegen eine Scheidung und eine Hochzeit. Erich Köster ist inzwischen mit Christel verheiratet. Doch auch die zweite Ehe geht in die Brüche. Christel Köster sei in einer Nacht- und Nebel-Aktion aus Bützow weggezogen, erzählt Andreas Köster, der als Pädagoge bei den Ramper Werkstätten des Diakoniewerkes Neues Ufer tätig ist und Menschen mit Behinderung den Weg in den Arbeitsalltag ebnet.

Die Spur führt nach Chemnitz. Köster reist nach Sachsen, wälzt Telefonbücher und fragt beim Standesamt nach – ohne Erfolg. Die Behörden geben nur Auskünfte mit Einwilligung der Gesuchten. Doch Köster hat nichts, wo er ansetzen kann. Er besitzt nicht einmal ein Foto von Steffen. „Es ist im Laufe der Jahre alles verloren gegangen – wie bei einem Hausbrand“, erzählt Köster.

„ Christel war damals Anfang dreißig und attraktiv. Sie hat bestimmt noch mal geheiratet oder wieder ihren Mädchennamen angenommen. Vielleicht ist sie nach der Wende auch ins Ausland gegangen“, rätselt Köster.

Reriker wendet sich an RTL – ohne Erfolg

Schon zweimal hat sich der Vater einer erwachsenen Tochter an die Redaktion „Vermisst“ gewandt. In der gleichnamigen RTL-Sendung werden Menschen gesucht, die das Schicksal einst trennte. Doch die Hoffnung auf Hilfe erfüllt sich nicht. „Die haben nicht mal geantwortet.“

Andreas Köster gibt nicht auf. Der Handball-Trainer, der bereits für den HC Empor Rostock und den Doberaner SV tätig war und derzeit beim SV Empor Kühlungsborn Aufbauarbeit leistet, startet einen Aufruf auf seiner Facebook-Seite. Der Beitrag wird 379 Mal geteilt. Doch der erhoffte Hinweis bleibt aus.

Aufgeben kommt für Andreas Köster nicht infrage. Der Reriker macht sich viele Gedanken um seinen Halbbruder: „Ich möchte wissen, wie es ihm geht. Seine Mutter müsste inzwischen auch schon über siebzig sein. Vielleicht braucht er meine Hilfe.“ So wie damals, an jenem Herbsttag 1980.

