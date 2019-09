Video: So verlief die Verladung der Molli-Lok

Bad Doberan

Am Dienstag isteine Lok der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH zu ihrer Reise auf die Nordseeinsel Borkum aufgebrochen. Dort soll sie am Mittwoch ankommen. Als Schwerlasttransport, festgemacht auf einem Tiefbettlader, geht es über die Autobahn bis nach Emden. Dort geht es am Mittwochnachmittag auf die Fähre.

Die Borkumer Kleinbahn und der Molli, der zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn fährt, sind beides Schmalspurbahnen mit einer Breite von 900 Millimetern. Mit der Aktion wollen die Eisenbahnen näher zusammenrücken und Werbung für die Regionen machen. 2020 kommt dann ein Fahrzeug der Borkumer Kleinbahn nach Bad Doberan.

Von Anja Levien