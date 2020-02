Bad Doberan

Die missbräuchliche Nutzung des Parkdecks in Bad Doberan – jetzt soll sie ein Ende finden. Die Stadtvertreter haben der Installation einer Videoanlage zugestimmt. Seit Jahren beschweren sich Bürger bei Polizei und Stadt über Vandalismus auf dem Parkdeck an der Verbindungsstraße. Am Sonnabend wurden wieder zwei Jugendliche auf frischer Tat ertappt. Als Andreas Jahncke, Vorsitzender des Doberaner Fußballclubs, die beiden ansprach, wurde er attackiert.

Andreas Jahncke hatte die Jugendlichen gesehen, wie sie mit einem Edding Pfeiler beschrieben, ging zu ihnen, sprach einen an. „Ich wollte sehen, ob es die gleichen Schriftzeichen sind, wie bei uns am Vereinsheim.“ Im Januar war der Neubau am Sportplatz direkt neben dem Parkdeck beschmiert worden. „Es war sofort eine aggressive Stimmung.“ Plötzlich habe er eine Bewegung von der Seite wahrgenommen, als schon die Faust in seinem Gesicht landete. Jahncke wird verletzt. „Ich bin dann gegangen, habe Fotos gemacht und Anzeige bei der Polizei erstattet.“ Die Jugendlichen seien weggelaufen.

Vorfall zeigt Dringlichkeit

„ Andreas Jahncke hat Zivilcourage bewiesen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Er sei geschockt gewesen als er davon hörte. „Das wäre niemals passiert, wenn eine Kamera da gewesen wäre.“ Mit dem Vorfall vom Wochenende begründet er vor den Stadtvertretern auch die Dringlichkeit des Beschlusses zur Anschaffung und Installation einer Videoüberwachung. Denn die Vorlage wurde für die Februarsitzung am Montag eigentlich zu spät eingereicht und konnte nur auf die Tagesordnung kommen, wenn eine Dringlichkeit vorliegt.

Auto und Wand sind 2019 im Parkdeck Bad Doberan beschmiert worden. Quelle: privat

Die sei nicht nur durch den erneuten Vandalismus am Sonnabend gegeben. Seit Jahren wird bei der Polizei und der Stadt immer wieder Anzeige erstattet. Autos wurden beschädigt, die Fahrzeuge und das Parkdeck mit Graffiti beschmiert. Jugendliche halten sich hier auf, hören laut Musik, fahren Skateboard, kicken mit den Bällen gegen die Wände des Parkdecks.

Anzeigen wegen Lärm und Sachbeschädigung

Wie Polizeisprecherin Kristin Hartfil mitteilt, wurde die Polizei rückblickend bis 2015 mehrfach wegen unzulässigen Lärms, Sachbeschädigung und Sonstigem gerufen. Für das vergangene Jahr sind unter anderem drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und durch Graffiti sowie vier Einsätze wegen unzulässigen Lärms im System vermerkt. Nach Einsatz eines von der Stadt beauftragten Wachdienstes sei es ruhiger geworden. „Die Polizei kontrolliert den Bereich im Rahmen des Streifendienstes“, so Hartfil.

Stadtvertreter und Anwohner Harry Klink (KuSS) fordert seit Jahren eine Lösung. 2013 und 2017 wurden entsprechende Beschlüsse eingebracht. Jetzt soll für rund 36 000 Euro eine Videoüberwachung angeschafft werden. Bei längerem Verweilen auf dem Parkdeck würden die Thermal- und Echtbildkameras aktiv und der Wachdienst automatisch informiert.

„Es ist eine Lösung, die erfolgversprechend ist“, sagt Harry Klink. Es sei unglaublich, was da am Sonnabend erst wieder passiert sei. Bisher sei die Stadt unfähig gewesen, die Lage auf dem Parkdeck zu beruhigen.

Das Parkdeck in Bad Doberan. Quelle: Anja Levien

Für die Installation der Videoanlage musste die Stadt das Okay vom Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern einholen. Das liegt seit November 2019 vor. Dieser teilt über Mitarbeiter Thomas Ahrens mit, „dass aus datenschutzrechtlicher Sicht gegen das Vorhaben (Videoüberwachung mit Thermalkameras und Echtbildkamers) keine datenschutzrechtlichen Bedenken bestehen“. Die gesetzlichen Voraussetzungen seien unter Berücksichtigung der Kombination aus Wärmebild- und Echtbildkamera sowie der dokumentierten Ereignisse der vergangenen Jahre mit Sachbeschädigung und Vandalismus gegeben.

Von Anja Levien