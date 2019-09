Videoüberwachung fürs Parkdeck Bad Doberan

Bad Doberan

Das Parkdeck an der Verbindungsstraße in Bad Doberan wird seit Jahren missbräuchlich genutzt. Lärm schallt ins anliegende Wohngebiet, Jugendliche nutzen die Parkplätze als Aufenthaltsort, hören laut Musik. „Jede Nacht ist dort Party. Ich erwarte eine Lösung für die Bürger“, sagte Stadtvertreter Harry Klink auf der Stadtvertretersitzung.

Mehrere Beschlussvorlagen waren schon wegen des Parkdecks in der Stadtvertretung behandelt worden. Zuletzt sollte eine Videoüberwachung oder der Bau einer Schrankenanlage geprüft werden. Die Stadt hatte dann einen Sicherheitsdienst eingesetzt.

„Der Zustand ist seit Jahren untragbar“, sagte Bürgermeister Jochen Arenz. „Wir haben die Verantwortung, dass die Hausnutzung umgesetzt wird.“ Er habe alles in die Wege geleitet, um im Parkdeck eine Videoüberwachung zu installieren. „Ich brauche noch das Okay vom Datenschutzbeauftragten des Landes, dann bekommen Sie die Beschlussvorlage“, kündigte Jochen Arenz den Stadtvertretern an.

Von Anja Levien