Kägsdorf

Ein frisches knuspriges Brot mit Butter darauf ist köstlich. Wenn dann die Butter noch selbst hergestellt wurde, schmeckt es besonders gut. Butter wird meist aus Kuhmilch gemacht, kann jedoch auch aus Ziegen- oder Schafsmilch produziert werden. Sie gilt als eines der ältesten Lebensmittel und soll bereits lange Zeit vor Christus hergestellt und zum Teil auch für medizinische Zwecke genutzt worden sein. In der Nachkriegszeit war sie ein wichtiges Lebensmittel, das zum Tausch angeboten wurde, um andere wertvolle Dinge zu erhalten. Die Herstellung erfolgte in den Ländern unterschiedlich.

Frische Milch vom Bauernhof eignet sich am besten

Für die Kräuterpädagogin Rosita Sell aus Kägsdorf ist Buttern nichts Ungewöhnliches. Sie macht das regelmäßig, so wie auch ihre Mutter es tat. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, die „gute Butter“, wie sie immer noch genannt wird, weil sie etwas teurer und schmackhafter ist als Margarine, selbst herzustellen.

„Ich hole mir frische Milch vom Bauernhof“, erklärt Rosita Sell. „Nach Möglichkeit ungekühlt, weil sie sonst nicht so schnell dick wird. Dann kommt die Milch in breite Schüsseln, damit man Fläche für die Sahne hat, und ich lasse sie ein paar Tage stehen. So lange, bis sich der Rahm oder die Sahne nach oben absetzt.“ Dabei sollte die Milch bei Raumtemperatur ruhen. „Dann schöpfe ich den Rahm mit einer Kelle ab und bewahrte ihn im Kühlschrank auf, weil ich am nächsten Tag noch mehr abschöpfen möchte“, sagt Sell.

Dieses Gefäß nutzt Rosita Sell für die Butterherstellung. Quelle: Privat

Früher war Buttern sehr anstrengend

1877 wurde die Zentrifuge erfunden, die den Bauern die Arbeit erleichterte. Rosita Sell nutzt ein handgefertigtes Stoßbutterfass, bei dem sie einen hölzernen Stößel so lange auf und ab bewegt, bis sich die Fettkügelchen verklumpen und zu Butter werden. Eine andere Möglichkeit ist ein leichter zu bedienendes, liegende Butterfass mit Handkurbel, welches ununterbrochen in einem gleichmäßigen Rhythmus gedreht werden muss, damit der Rahm bei gleicher Temperatur gehalten wird. Noch handlicher ist ein Butterglas oder die Butterschleuder, da sie weniger Sahne fasst, sich gut für den Eigenbedarf eignet und heute wieder gern genutzt wird.

Die Butter muss baden

„Nach dem Stampfen entleere ich die Buttermilch mit der verklumpten Butter auf ein Sieb, damit sich die Milch von der Butter trennt“, erklärt die Fachfrau. Anschließend wäscht die 79-Jährige die Butter, bis das Wasser klar ist, denn die noch herausquellende Buttermilch sollte restlos entfernt werden. „Sonst wird die Butter ranzig“, macht Rosita Sell deutlich. Stellt sie dann Kräuterbutter her ,verwendet sie verschiedene Wildkräuter – „aber am liebsten nur Schafsgarbe. Das passt auch gut zu Gegrilltem.“

In einem Steingutgefäß lagert die Butter in eiskalter Salzlake am besten. Wer Lust hat, kann Butter auch mit einem Muster versehen, indem die Butter in eine dafür vorgesehene Form gegeben wird.

Von Sabine Hügelland