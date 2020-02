Viele Anfragen von Familien: Satow baut gleich zwei neue Kitas

Satow

Gut 6000 Menschen leben aktuell in der Gemeinde Satow – das ist Rekord. „Allein in den vergangenen Jahren sind rund 700 neue Einwohner dazugekommen“, freut sich Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). Kein Wunder: „Wir können hier alles bieten – Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Schulen und Kitas.“ Doch vor allem mit Blick auf den letzten Punkt gebe es immer mehr Handlungsbedarf, sagt Satows Bauamtsleiter Jörn Rachowe: „Es gibt einfach zu wenig Kita-Plätze – wir müssen immer mehr Absagen schreiben.“

Ein Grund: die neuen Baugebiete Alter Reitplatz und Wiesenblick in Satow sowie Am Büngerhof in Groß Bölkow. „Vielfach ziehen Familien mit Kindern im Kita- und Schulalter zu uns“, erklärt Rachowe. „Und in den kommenden zwei Jahren kommen noch einmal 150 neue Häuser dazu – das wird sehr knapp.“

Fünf Kitas reichen nicht mehr aus

Aktuell gibt es in der Gemeinde Satow fünf Kindertagesstätten – in Hohen Luckow, Hanstorf, Reinshagen, Satow und Radegast. Wobei letztere Einrichtung mit Blick auf die räumliche Aufteilung und Gestaltung nicht mehr den heutigen Anforderungen entspreche, sagt Matthias Drese: „Eigentlich hatten wir geplant, die Baracke aufwendig umzubauen und zu sanieren – aber abgesehen davon, dass dieser Umbau nicht einen Betreuungsplatz mehr gebracht hätte, haben wir uns auch nach Abwägung aller Kosten dagegen entschieden.“

„Vielfach ziehen Familien mit Kindern im Kita- und Schulalter zu uns – und in den kommenden zwei Jahren kommen noch einmal 150 neue Häuser dazu.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Vielmehr soll in Radegast jetzt eine komplett neue Kita gebaut werden – mit Platz für 50 Kinder. „Das wollen wir ohne Fördermittel umsetzen“, kündigt Jörn Rachowe an. „So sind wir nicht an den Förderzweck gebunden.“ Heißt: Sollten die Bedarfszahlen in einigen Jahren doch wieder rückläufig sein, könnte das Gebäude auch anderweitig genutzt werden: „Wenn wir hier Baurecht bekommen, kann es umgehend losgehen.“

Bauvorhaben für knapp fünf Millionen Euro

Doch damit nicht genug: Im Ortsteil Heiligenhagen ist ebenfalls der Bau einer neuen Kindertagesstätte geplant. Auch hier sollen künftig 50 Kinder betreut werden. „Dazu wollen wir beim Land Fördermittel aus dem Topf für Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung einwerben“, erklärt Rachowe. Beide Bauvorhaben kosten insgesamt knapp fünf Millionen Euro. „Das ist viel Geld“, sagt Bürgermeister Drese. „Aber wir haben ja kürzlich einen Haushalt aufgestellt, der nicht nur auf die nächsten ein, zwei Jahre ausgerichtet ist, sondern vor allem auch in die Zukunft blickt.“

„Es gibt einfach zu wenig Kita-Plätze – wir müssen schon jetzt immer mehr Absagen schreiben.“ Satows Bauamtsleiter Jörn Rachowe Quelle: Dietrich Grunzig

In den kommenden Tagen und Wochen gehe es in Gesprächen mit dem Landkreis darum, Satows gestiegenen Kita-Bedarf deutlich zu machen, betont Matthias Drese. Denn im Rahmen seiner aktuellen Kinder- und Jugendhilfeplanung hatte der Kreis der Kommune noch im vergangenen Jahr eine ausreichende Abdeckung bescheinigt: „Unserer Gemeinde geht es finanziell gut, die Leute wollen bei uns wohnen“, so Drese. „Es muss doch möglich sein, bürokratische Hürden zu überwinden und für eine angemessene Kinderbetreuung zu sorgen.“

Gewerbegebiete sollen Attraktivität erhöhen

Er hoffe hier auf eine möglichst schnelle Entscheidung, sagt Bauamts-Chef Jörn Rachowe: „Ich spreche gerade mit erfahrenen Architekten und Ingenieuren, die in Rostock und Umgebung schon erfolgreich Kita-Projekte umgesetzt haben.“ Dabei sollen auch die genaue Standorte der Kindertagesstätten festgelegt werden: „Wir haben konkrete Grundstücke im Auge – jetzt sind noch Restfragen zu klären.“

Alte Baracke: Die Kita in Radegast ist zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Quelle: Sabine Hügelland

Um den Standort Satow künftig noch attraktiver zu machen, will die Gemeinde auch ihre Gewerbegebiete ausbauen. Konkret gehe es um eine Erweiterung des Areals rund um den Getränkefachgroßhändler Quandt-Schön bis zum Kreisel sowie die Entwicklung einer Fläche in Groß Bölkow, sagt Rachowe: „Dazu befinde ich mich aktuell in Ankaufverhandlungen mit den derzeitigen Grundstückseigentümern.“

Auch das gehöre zu einer verantwortungsvollen Planung, macht Matthias Drese deutlich: „Man kann uns nicht vorwerfen, nur Eigenheime zu bauen – wir denken auch an die passende Infrastruktur.“

