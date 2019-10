Viele öffentliche Uhren in Mecklenburg reagieren auf Signal aus Frankfurt am Main

Rostock/Wismar

Auf Busbahnhöfen, zentralen Plätzen und an Kirchen gibt es sie meist: Uhren, die uns die Zeit anzeigen. In der Nacht zu Sonntag (27. Oktober) werden sie um eine Stunde zurückgestellt. Bei vielen passiert das automatisch, bei einigen muss der Mensch noch selbst Hand anlegen.

„Die Kirchturmuhr von St. Marien ist eine Funkuhr, die automatisch umgestellt wird“, informiert Marco Trunk, Sprecher der Stadt Wismar. „Die Uhr im Stadthaus wird von einer Uhrmacherin umgestellt.“

Mit dem Einbau der Uhr im Jahr 2015 ist die Fassade des Stadthauses nach der Sanierung wieder komplett gewesen. Quelle: Nicole Hollatz

In der Hansestadt Wismar gibt es noch viele Werbeträgeruhren der Firma Ströer, die nicht in Verantwortung der Stadt liegen. Die gibt es auch in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. „Der Werbedienstleister Ströer vermarktet im Auftrag der Stadt rund 50 Uhren in Rostock. Sie werden über Funkimpulse gesteuert“, informiert Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Uhren seien dafür bereits vor Jahren mit Empfängern ausgerüstet worden, die nach einem Funkimpuls von der Zentraluhr in Frankfurt am Main automatisch umgestellt würden.

Funkumstellung birgt Gefahren

„Wenn Ende Oktober die Uhren auf die Winterzeit umgestellt werden, stellt Ströer rund 3430 öffentliche Uhren in ganz Deutschland um eine Stunde zurück. Ein Funkimpuls der Zentraluhr in Frankfurt am Main sendet in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Signal zum Verstellen der Zeiger“, erläutert Kunze. Bei der Umstellung bestehe die Gefahr, dass die Funkimpulse unterwegs gestört und dadurch teilweise nicht komplett verarbeitet werden. „In diesem Fall muss ein Mitarbeiter den Fehler manuell beheben.“

Über einen Funkimpuls werden auch die Uhren auf dem Universitätsplatz, dem Doberaner Platz und am Rathaus in Rostock gestellt.

In Grevesmühlen gibt es laut Stadtsprecherin Regina Hacker keine Uhren im öffentlichen Raum, die umgestellt werden müssen. „Die Parkscheinautomaten sind über zehn Jahre programmiert und stellen sich automatisch um.“

Mehr lesen

Dieser Mann stellt die Uhr im Münster von Bad Doberan auf Winterzeit um – per Hand

Raritäten: die Astronomischen Uhren in Rostock und Bad Doberan

Winter- oder Sommerzeit: Bundesregierung hat noch nicht entschieden

Studie: Zeitumstellung macht die Deutschen krank

Stimmen Sie jetzt ab: Belastet Sie die Zeitumstellung auf die Winterzeit?

Von Anja Levien