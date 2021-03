Bröbberow

Ein kalter Wind weht am Sonnabend über den Bio-Acker der Gemeinde Bröbberow (Landkreis Rostock). Für Mandy Behrens und ihren Sohn Alfred (10) ist dies allerdings kein Problem. Dick eingepackt und ausgestattet mit einer Schaufel haben sich die beiden mit zwölf weiteren Bürgern aus dem Umfeld getroffen, um gemeinsam Feldhecken zu pflanzen.

Aufgeteilt in Zweierteams und mit viel Abstand zueinander heben sie ein Loch nach dem nächsten aus und setzen anschließend die Jungpflanzen hinein. Doch das ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Der Grund: Der Boden ist noch leicht gefroren – Teamwork ist gefragt. „So schlimm wie im Februar ist es aber nicht“, betont Behrens. Bereits vor mehreren Wochen habe das Duo schon einmal bei solch einer Pflanzaktion mitgewirkt. Nur mussten sie da zunächst den Schnee beiseiteschieben. „Es tut gut sich draußen zu betätigen und gleichzeitig etwas für die Gemeinde zu tun.“

Neuen Lebensraum schaffen

Ziel der Pflanzung sei es die heimische Kulturlandschaft aufzuwerten. „Früher gab es noch zahlreiche Hecken auf den Ackern in unserem Land“, sagt Thorsten Lange, Initiator der Aktion. Über die Jahre seien sie alle nach und nach verschwunden – mit ihnen die ganzen Tiere. „Schauen wir jetzt auf die Felder, sehen wir kaum Leben und schon gar keine Abwechslung. Mit dieser Aktion wollen wir das ändern.“

Mehrere Groß Grenzer und Bröbberower haben am Wochenendes auf einem Feld bei Groß Grenz einen Knick gepflanzt - darunter Cornelia Urbansky aus Klein Grenz. Quelle: Ove Arscholl

Denn Knicks – so werden die Feldhecken genannt, die eingesetzt werden – seien sowohl für Vögel als auch für kleine Nagetiere und Insekten ein wichtiger Lebensraum. Darüber hinaus halten die Hecken den Wind ab und verhindern den Eintrag von Pestiziden. „Sie haben einen vielseitigen Nutzen und gehören definitiv zur heutigen Landwirtschaft dazu“, so Lange weiter.

Engagement für eine bessere Zukunft

Cornelia Urbansky und Jens Holzapfel schwingen am Sonnabendvormittag ebenfalls die Schaufel. Beide wohnen in der Gemeinde und wollen auf diese Weise etwas zurückgeben. „Wir fühlen uns der Gemeinde und der Natur ringsum sehr verbunden. Damit es hier weiter so schön bliebt und auch spätere Generationen etwas davon haben, engagieren wir uns hier“, erklärt Urbansky und klopft die Erde um die gerade erst eingesetzte Jungpflanze wieder fest.

Holzapfel nickt. „Wir brauchen die Landwirtschaft, um zu leben – auch in Zukunft. Dennoch ist es höchste Zeit für eine Agrarwende. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben“, sagt er ernst. Das muss auch die Politik einsehen. Wir müssen Rückzugsräume für Tiere schaffen und dürfen sie nicht immer weiter vertreiben.“

Von Susanne Gidzinski