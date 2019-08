Groß Bölkow

Gleich vier Dörfer haben einen Grund zum Feiern: 775 Jahre alt sind Groß Bölkow, Klein Bölkow und Hohen Luckow in der Gemeinde Satow, Matersen kommt auf 700 Jahre. Am 31. August beginnt das Vierfachjubiläum um 11.15 Uhr mit einer Andacht in der Kirche von Hohen Luckow. Ihm schließt sich der Festumzug an. Die Organisation für das Jubiläumsfest übernahm der Bölkower Heimatverein, der aus zehn Mitgliedern besteht.

Solveig Eisenberg ist dort die Vorsitzende und gebürtige Groß Bölkowerin: „Ohne die Unterstützung der Ehepartner und Freunde könnten wird solche Arbeit jedoch nicht schaffen“, sagt sie. Schon am 29. August spielt die Band Maysbauer ab 19 Uhr anlässlich des Jubiläums in der Kirche Hohen Luckow. Im Anschluss ist lockeres Beisammensein angedacht.

Hohen Luckow aus der Luft: Deutlich sind das Herrenhaus und die unterschiedlichen Wohnhäuser zu erkennen. Quelle: Manfred Sander

Nach der Andacht am 31. August beginnt vor der Kirche um 12 Uhr der Treckerumzug über Matersen nach Groß Bölkow. „Für all diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind, ist der Treckeranhänger eine gute Mitfahrgelegenheit. Ansonsten bitte aus versicherungstechnischen Gründen nicht zu Fuß, sondern als Radfahrer mit dabei sein“, sagt die Vereinsvorsitzende. „Um 13 Uhr eröffnet unser Bürgermeister die Veranstaltung in Groß Bölkow auf dem Festplatz an der Feuerwehr.“ Es gibt einige Überraschungen für die Kinder sowie abends eine Liveband und Feuershow.

Heimatverein will Zusammenhalt festigen

Mit der Gründung im Jahr 2000 machten es sich die Vereinsmitglieder im Alter zwischen Mitte 30 und Mitte 50 zur Aufgabe, die Kultur in den Dörfern zu fördern und so den Zusammenhalt zu festigen: „Uns geht es um das Miteinander.“ Denn es gibt viele Neuzugezogene in den Dörfern, die der Verein gern mehr integrieren möchte. „Wir würden uns wünschen, dass uns der eine oder andere unterstützt“, macht Solveig Eisenberg deutlich. „Es werden noch dringend Helfer beim Aufbau am Freitag ab 17 Uhr und beim Abbau – am Sonntag, 9.30 Uhr – der Zelte gebraucht. Im ‚Dorfboten‘, der federführend von Annett Brandt geschrieben wird, gibt es alle wichtigen Informationen.“

Bereits am 29. August gibt es in der Hohen Luckower Kirche ab 19 Uhr ein Konzert der Band Maysbauer. Mit einer gemeinsamen Andacht der Kirchgemeinden Buchholz und Neukirchen beginnt der Festakt am 31. August in der Kirche. 12 Uhr startet der Treckerumzug von Hohen Luckow über Matersen nach Groß Bölkow. Wer möchte, kann sich mit dem Rad anschließen. Diejenigen, die schlecht zu Fuß sind, können auf dem Traktoranhänger mitfahren. Ab 12.30 Uhr steht die Gulaschkanone bereit und auch DJ Wolle Rohr. 13 Uhr eröffnet Bürgermeister Matthias Drese offiziell die Veranstaltung. Da beginnt auch der Handwerkermarkt. Das Blasorchester der Hansestadt Rostock spielt 13.30 Uhr. Von 14 Uhr an gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 14.30 Uhr stehen für die Kleinen der Spielebus Hugo und Kinderschminken bereit. Um 15 Uhr tritt der Satower Karnevalsverein mit der Jugendtanzgruppe auf. 15.30 Uhr spielt noch einmal das Blasorchester. Zwischendurch werden Fahrten mit dem Feuerwehrauto angeboten, es gibt ein Tombola und Kletterstangen. Das Abendprogramm startet um 20 Uhr mit der Liveband „Roosters Farm“. Gegen 22 Uhr treten „Die drei Feuerherz(en)“ mit ihrer Feuershow auf.

Seit eineinhalb Jahren wird das Fest geplant. „Wir hatten gehofft, noch mehr Vereine aus anderen Dörfern aktivieren zu können“, sagt Solveig Eisenberg. „Es freut mich, dass die Zusammenarbeit mit der Initiative in Hohen Luckow geklappt hat, die unter anderem Wimpelketten genäht haben, die schon seit Mai hängen“, so die 51-Jährige. „Kulinarisch sind die Gäste gut versorgt mit Crêpes, Eis, Kaffee und Kuchen. Deftiges vom Grill und Getränke werden von Mario Harms aus Reddelich angeboten.“

Ortschronik zur 750-Jahrfeier

Klein Bölkow, Groß Bölkow und Hohen Luckow wurde 1244 erstmals in einer Urkunde des niedersächsischen Klosters Amelungsborn erwähnt. Die Fürsten Nicolaus zu Werde und Heinrich von Rostock schenkten dem Kloster das Gut Satow. Bei der Festlegung der Grenzen wurden auch die benachbarten Dörfer Lucowe und Bulcowe erwähnt. Seit 1319 wird Matersen in den erhaltenen Schriften erwähnt. So steht es in der Chronik des Ortes Bölkow, die zur 750-Jahrfeier herauskam und von Hans-Heinrich Schimler verfasst wurde.

Groß Bölkow wird als „curia et villa Bulkowe“ genannt – Haus und Hof Bölkow. Bölkow war immer Bauerndorf. 1874 wurde Groß Bölkow eine eigenständige Gemeinde. Am 21. März 1957 schlossen sich Groß Bölkow, Klein Bölkow, Hohen Luckow und Matersen zu einer Gemeinde zusammen. Die Dörfer des ehemaligen Amt Satow wurden am 1. Juli 2003 zur amtsfreien Gemeinde Satow zusammengefasst.

Klein Bölkow gehörte im 15. Jahrhundert zum Amt Bukow und befand sich zuerst im Besitz des Herrn von Bülow. Die Familie von Basserwitz wurde erster Lehnsherr von Hohen Luckow. Vermutet wird jedoch, dass die Herren zu Molke 1344 bis 1372 Besitzer waren. Derer von Bassewitz bauten die Kirche im Ort. Christoph von Bassewitz gab 1707 den Bau des Schlosses in Auftrag. 1810 ging das Gut an die Familie von Brocken. Heute befindet es sich seit 1994 im privaten Besitz und wird von Dr. Karin Holland verwaltet.

1851 gehört Matersen zum Kloster Dobbertin, wurde immer wieder verpachtet und dann als Hof und Staatsdomäne tituliert.

Von Sabine Hügelland