Die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge zur Landratswahl am 6. September im Landkreis Rostock endete gestern, am 23. Juni, um 16 Uhr. Das war, wie vorgeschrieben, der 75. Tag vor der Wahl. Vier Kandidaten wurden vorgeschlagen, jeweils einer von CDU, Die Linke, SPD und Freien Wählern.

CDU-Kandidat Stephan Meyer Quelle: OZ

Für die CDU geht Stephan Meyer ins Rennen. Der studierte Volkswirt ist seit 2015 in Güstrow für den Landkreis tätig und seit zwei Jahren erster stellvertretender Landrat. Der 41-Jährige lebt mit Ehefrau und drei Kindern in Bützow. Als langjähriger Beschäftigter der Landesverwaltung, unter anderem im Umwelt- und Finanzministerium, kennt er die Verhältnisse im Land. Der CDU-Kandidat kann sich im Wahlkampf der Unterstützung der Grünen im Kreis sicher sein.

Landratskandidat der Linken ist Michael Noetzel. Der gebürtige Rostocker hat Jura studiert und war von 2009 bis 2018 als Rechtsanwalt in einer Bürogemeinschaft in der Hansestadt Rostock tätig. Danach zog es den heute 45-Jährigen als Referent in die Landtagsverwaltung in Schwerin.

Michael Noetzel, Linke Quelle: OZ

Noetzel ist verheiratet und hat zwei schulpflichtige Kinder. Er ist erst Anfang 2019 in die Partei „ Die Linke“ eingetreten.

Sebastian Constien (SPD) Quelle: OZ

Die SPD setzt auf den Amtsinhaber und schlägt erneut Sebastian Constien zur Wahl vor. Der amtierende Landrat konnte sich 2013 in der Stichwahl gegen CDU-Bewerberin Katy Hoffmeister mit 50,7 Prozent der Stimmen durchsetzen. Der 40-Jährige arbeitete ab 2008 als Jurist in der Rechts- und Kommunalaufsicht des ehemaligen Landkreises Güstrow, bevor er 2010 zum hauptamtlichen Bürgermeister von Bützow gewählt wurde und hier auch gleichzeitig Verwaltungsleiter des Amtes Bützow-Land war. Constien ist Vater eines Sohnes.

Jürgen Dettmann ist der Kandidat der Freien Wähler. Der 53 Jahre alte Agraringenieur ist ein erfahrener Kommunalpolitiker. Seit Jahren sitzt er als Fraktionsvorsitzender in der Stadtvertretung Teterow und war bereits Mitglied des Kreistages Güstrow. Dettmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt mit seiner Familie in seiner Geburtsstadt Teterow. Seine Hochschulausbildung hat er in Kiel und Rostock absolviert und arbeitet heute in der Biogasbranche.

Die Wahlvorschläge sind in dieser Reihenfolge auf dem Stimmzettel zur Landratswahl vermerkt. Für die Reihenfolge war das Ergebnis der letzten Kreistagswahl ausschlaggebend. Die Amtszeit des Landrates beträgt sieben Jahre und läuft am 12. November 2020 ab. Am 3. Juli um 10 Uhr wird der Kreiswahlausschuss im Kreishaus Güstrow über die Zulassung der einzelnen Wahlvorschläge befinden. Die Wahl eines neuen Landrates für den Landkreis Rostock findet am Sonntag, dem 6. September 2020, statt. Der Termin einer möglichen Stichwahl wurde auf Sonntag, den 20. September, festgesetzt.

Von Doris Deutsch