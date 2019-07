Vorder Bollhagen

Bei einem Unfall auf der L12 auf Höhe Vorder Bollhagen sind am Samstagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben von Ralf Topp von der Polizei hatte sich der Unfall gegen 14 Uhr ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache war ein weißer Audi auf dem Weg in Richtung Kühlugsorn nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden schwarzen BMW. Ein Mann erlitt schwere Verletzunge, drei weitere Personen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzegen entstand Totalschaden.

Da die Unfallstelle während der Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt war, bildeten sich lange Staus. Viele Autofahrer wählten den Umweg über Heiligendamm.

„Zunächst müssen die Verletzten stabilisiert werden, dann können wir sie abtransportieren“, sagt Ralf Topp. Insgesamt drei Notärzte waren an der Unfallstelle im Einsatz. Zwei waren mit einem Hubschrauber gekommen. Ein weiterer Rettungshubschrauber war auf dem Feld neben der Straße gelandet.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren.

Cora Meyer