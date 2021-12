Rerik

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7 zwischen Roggow und Rerik (Landkreis Rostock) sind vier 17- bis 19-jährige Insassen eines Pkw verletzt worden – einige von ihnen schwer. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, sei das Auto am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Die Verletzten wurden in Rostocker Krankenhäuser gebracht.

Von OZ