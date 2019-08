Kröpelin

Die Mehrheit der Kröpeliner Stadtvertreter votierte am Donnerstagabend für ein „gemeindliches Einvernehmen“ zum Bau einer weiteren Windenergieanlage vor dem Ortsteil Brusow. Von den insgesamt siebzehn Volksvertretern gab es aber auch eine Gegenstimme und sechs Enthaltungen.

Bürgerprotest konnte Windradbau nicht stoppen

Die Brusower Windenergieanlagen haben eine relativ lange Geschichte. Bereits vor zwölf Jahren, im September 2007, hatte die Betreiberfirma an die Stadt Kröpelin eine Anfrage zur Errichtung von vier sogenannten Prototypen dieser Stromerzeuger gesandt. Damals gab es noch kein Genehmigungsverfahren – vier Jahre später schon. Zumindest für die ersten beiden Windräder. Dazu gab es starken Bürgerprotest und ein Lavieren der damaligen Stadtvertretung. Zunächst war auch von der Stadt Baurecht in Aussicht gestellt worden, dann wurde dieser Beschluss nach einer Bürgerversammlung wieder aufgehoben. Trotzdem standen Anfang 2015 die ersten beiden Anlagen und der dazugehörige Messmast. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg in Rostock hatte dem von „eno energy“ beantragten Windkraftanlagenbau grünes Licht gegeben. Andreas Jessel, Head of Marketing & Communication von eno, hatte der OZ noch im Herbst 2013 gesagt, dass auch nur zwei Anlagen vorgesehen seien.

Im Herbst 2015 beschäftigten sich Kröpelins Volksvertreter dann mit dem dritten Windrad vor Brusow und erteilten nach intensiver Diskussion mehrheitlich ihre Zustimmung. Dr. Jürgen Borchardt ( CDU) kritisierte damals, dass schon die zweite Anlage sehr dicht an den Häusern der B 105 stehe. Eine dritte Anlage würde er noch akzeptieren, dann aber müsse Schluss sein. Auch Roswitha Käker ( SPD) sprach sich gegen eine vierte Windanlage aus.

Extra Stadtvertretersitzung einberufen

An diesem Donnerstag kamen die Stadtvertreter nun extra deswegen zusammen, um Stellung zum vierten Windrad zu nehmen. Bauamtsleiterin Jana Schmidt hatte zuvor darauf verwiesen, dass die entsprechenden Unterlagen für die Anlage am 20. Juni eingereicht worden seien und die Gemeinde nach dem Gesetz innerhalb der folgenden zwei Monate über ihre Position dazu entscheiden müsse. „Wir haben versucht eine Verlängerung zu bekommen, weil wir ja in der Konstituierung waren – das ist uns aber leider nicht gelungen, deswegen auch diese Sitzung heute“, sagte sie und ergänzte, dass es sich um eine Windenergie-Testanlage vom Typ eno 126 handeln soll, mit einer Nennleistung von 4,8 MW und einer Nabenhöhe von 87 Metern. Mehr könne sie dazu eigentlich gar nicht sagen. „Ich glaube, das reicht auch erst mal“, reagierte Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl ( CDU) und fragte nach Aussprachebedarf – Schweigen im Saal.

Dann wurde das Einvernehmen der Gemeinde mit der Errichtung der WEA erteilt.

Der Schmadebecker Sigurd Heinz, ehemaliger Sprecher der Bürgerinitiative „Gegen den Windkraftanlagenbau nahe Brusow und Glashagen“, die schon bei den beiden ersten Windrädern vor Brusow deren Forschungscharakter in Abrede stellte, sagte gestern resigniert: „Wir hatten keinen Erfolg. Es ist hier ja auch alles rechtlich so gestaltet, dass man erfolglos bleiben muss. Die wollen das einfach genehmigen. Es geht eigentlich nur ums Geldverdienen.“

Frank Michaelis, Brusow-Ausbau: „Bei ungünstigem Wind ist es nicht zum Aushalten.“ Quelle: Thomas Hoppe

Das sieht auch Frank Michaelis so, der seit zehn Jahren in Brusow-Ausbau wohnt – rund 800 Meter vom jetzigen Windrad-Trio entfernt. „Da kann man nichts gegen machen, da steckt Geld hinter“, erklärte der Würth-Angestellte gestern ärgerlich: „Immer wenn der Wind ungünstig steht, höre ich den Krach – das ist nachts nicht zum Aushalten.“ Den Lärm höre er auch, wenn er die Fenster geschlossen halte. Das bestätigte seine Frau Annegret: „Das rattert und rattert, das hört man den ganzen Tag.“ Wenn sich das Rad in den Wind dreht, mache auch das Getriebe so einen Krach, dass man senkrecht im Bett stehe, ergänzte ihr Gatte.

Von Thomas Hoppe