Die Viertklässler im Landkreis Rostock werden nach Schulschluss in der Schule betreut bis der Schulbus fährt. „Der Landkreis Rostock hat mit dem Staatlichen Schulamt Rostock diese pragmatische Lösung gefunden“, sagt Landkreissprecher Michael Fengler.

Hintergrund: Seit Montag werden die Viertklässler wieder in den Schulen unterrichtet. Doch da die Horte weiterhin nur auf eine Notbetreuung ausgelegt sind, müssen einige Junge und Mädchen nach Unterrichtsschluss lange auf den Schulbus warten. In Kröpelin können das bis zu zwei Stunden sein, in Neubukow sind zehn Schüler betroffen, die eine Stunde warten müssen. Hier hatten die Schulen bereits die Betreuung unter Aufsicht in der Schule sichergestellt.

„Wir haben diese Lösung bekräftigt“, sagt Michael Fengler. Der Landkreis Rostock, das Staatliche Schulamt Rostock und das Busunternehmen Rebus hatten sich Dienstag dazu beraten. Der Fahrplan der Schulbusse wird demnach nicht verändert.

Von Anja Levien