Jetzt steht es fest: Die Stadt Kühlungsborn darf das Grundstück neben der Villa Baltic an Projektentwickler Jan Aschenbeck verkaufen. Das entschieden die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag mit 14 zu 6 Stimmen.

Am 5. Dezember war die Frage Gegenstand eines Bürgerentscheids gewesen. Dabei konnte jedoch keine Mehrheit erzielt werden. Deshalb fiel die Entscheidung erneut den Stadtvertretern zu. Die hatten sich bereits einmal für den Verkauf des Grundstücks ausgesprochen. Die Entscheidung wurde jedoch im Ort kontrovers diskutiert. Deshalb brachten mehrere Fraktionen der Stadtvertretung gemeinsam einen Bürgerentscheid auf den Weg.

Jan Aschenbeck ist Eigentümer der Villa Baltic. Er will das denkmalgeschützte Gebäude sanieren. Um das und den Erhalt finanzieren zu können, will er auf einem Teil des benachbarten Grundstücks ein Hotel mit Gastronomie bauen. Dort stand vor Jahren bereits eine Meerwasserschwimmhalle.

„Verantwortung für nächste Generationen übernehmen“

Stadtvertreter Stefan Sorge fragte vor der Abstimmung Bürgermeister Rüdiger Kozian, wie er sicherstellen wolle, dass Aschenbeck nach dem Kauf tatsächlich mit der Sanierung der Villa beginnt. „Man kann vertraglich bindende Verabredungen treffen, die einzuhalten sind“, sagte der Bürgermeister. Stefan Sorge stimmte gegen den Verkauf. „In den letzten Jahren wurde genug Grund und Boden, der öffentlich war, verkauft und der Öffentlichkeit entzogen“, sagte er. Nun sei es an der Zeit, Verantwortung zu zeigen für nachfolgende Generationen.

In diesem Punkt stimmte ihm Wolfgang Kraatz (SPD) zu. „Wie bestehen auf einer Vererbpachtung“, sagte der Stadtvertreter. Die SPD-Fraktion stimmte dem Verkauf allerdings zu – ebenso wie die UWG. „Es fällt uns schwer, Ja zu sagen“, sagte Stadtvertreterin Annelie Schmidt. „Aber wir haben heute eine Chance und die müssen wir angehen.“ Der Bürgerentscheid habe zwar kein Ergebnis gebracht, aber eine Tendenz erkennen lassen. „Wenn wir das Denkmal erhalten wollen, müssen wir Zugeständnisse machen.“ Die UWG werde das Projekt jedoch kritisch und aufmerksam begleiten.

Stadtvertreter Peter Kempe sorgte sich, dass noch nicht klar sei, welche Kosten auf die Stadt zukämen, wenn diese den Veranstaltungsraum in der Villa Baltic nutzen will. Zudem gab er zu bedenken, dass die Gebrüder Aschenbeck die Bauherren seien. „Aber wie wird sich der Betreiber der Stadt gegenüber verhalten?“

Gegen den Verkauf sprachen sich auch Uwe Wiek (Grüne) sowie Peter Menzel und Joachim Neumann von der Initiative Zukunft aus, die Fraktionen des Handwerker- und Gewerbevereins, der Linken und der CDU votierten dafür. Frank Langguth (Linke) sieht den geplanten Hotelneubau auch als Ersatz für Hotels, wie das Skandinavia oder den Rosenhof, die verloren gegangen seien.

Architektenwettbewerb soll folgen

„Erbpacht kommt für uns nicht infrage, das war auch in den Arbeitsgruppen immer klar“, sagt Jan Aschenbeck.

Nun muss als Nächstes der Bebauungsplan geändert werden. Dort ist zwar bereits ein Hotel vorgesehen, Einzelheiten müssen aber dem aktuellen Vorhaben angepasst werden. Dazu müssen die Stadtvertreter zunächst einen Aufstellungsbeschluss fassen. Jan Aschenbeck rechnet damit, dass der B-Plan in einem bis zwei Jahren stehen könnte. „Erst dann wird der Wert des Grundstücks ermittelt.“ Dann könne der Verkauf in die Wege geleitet werden. In dem Zusammenhang würde man auch Einvernehmen herstellen, „wie die Stadt sicherstellt, dass wir unsere Ziele erreichen“, sagt der Projektentwickler. „Das Schönste wäre, wir sanieren zuerst die Villa.“

Vermutlich im ersten Halbjahr des kommenden Jahres soll dann ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. „Das ist eine Auflage der Landesbehörde für Denkmalschutz“, sagt Jan Aschenbeck. Er habe vorgeschlagen, dass auch die Bürger in den Wettbewerb einbezogen werden – und dass das Gebäude in das Stadtentwicklungskonzept für den Stadtteil West eingebettet wird. „Wir wissen nicht, wie schnell das geht.“

Entscheidung zu Veranstaltungsraum steht noch aus

Wichtig sei auch, dass die Politik sich bezüglich eines Veranstaltungsraums in dem geplanten Gebäude eindeutig positioniere. Der Projektentwickler muss wissen, ob und in welcher Größe er einen solchen Raum einplanen kann. „Man muss nur wissen: Je größer der Saal, desto größer wird das Gebäude.“ Zudem werde derzeit noch ein Lärmgutachten erstellt. „Wir brauchen Klarheit“, sagt Jan Aschenbeck. Die wolle er jetzt auch einfordern. „Denn ich werde daran gemessen, wie es mit der Villa vorangeht.“ Deshalb will er so schnell wie möglich loslegen und mit der Projektarbeit beginnen. „Wir könnten 2022 schaffen“, sagt der Eigentümer der Villa Baltic. Das hänge allerdings von der Politik und den zu beteiligenden Behörden ab.

„Ich wünsche mir, dass der Ort jetzt wieder ein bisschen zur Ruhe kommt“, sagte Stadtvertreter Lars Zacher (CDU). Im Vorfeld des Bürgerentscheids sei das eine oder andere harte Wort gesagt worden.

Auch in Schwerin zeigte man sich erfreut über das Abstimmungsergebnis. „Mit dem Votum der Bürgerschaft ist der Weg für den Erhalt der historisch wertvollen Villa Baltic frei gemacht worden“, teilte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer mit „Gleichzeitig werden die Voraussetzungen für eine innovative Lösung vor Ort geschaffen. Uns ist die touristische Entwicklung vor Ort mit einem qualitativ hochwertigem Angebot wichtig.“

