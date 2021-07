Kühlungsborn

„Hier hing ein Bild von Ernst Thälmann“, sagt Gisbert Juch und schaut sich in der Villa Baltic in Kühlungsborn um. Das Bild befand sich vor der Treppe im ersten Stock, so dass die Blicke der Gäste beim Hinaufkommen, auf den einstigen Vorzeigepolitiker (1886–1944) fielen. Das war 1956 als er mit seinen Eltern als Elfjähriger Urlaubsgast im FDGB-Heim „Kurt Bürger“ war, wie die Villa damals hieß. Am Donnerstag kehrte er in das jetzt leerstehende und verfallene Gebäude zurück, das die Eigentümer Jan und Berend Aschenbeck retten und sanieren wollen.

Den Charme von damals hat die Villa innen verloren. Außen ist er noch zu erahnen. Dennoch fasziniert dieses Gebäude – immer noch, auch Juch. „In einem solchem Prunk und Glanz wohnen zu dürfen, hatten wir nicht erwartet. Überall Marmor und in der würdigen, großen Eingangshalle sogar ein Flügel“, erinnert er sich. Juch wohnte mit seinen Eltern, die in einem Chemiebetrieb arbeiteten, in einem Zimmer in der ersten Etage an dem sich damals noch ein Balkon befand. „So ein Glück hatten wir.“ Dieses Erlebnis blieb präsent, bis heute. Das Zimmer gibt es so nicht mehr. Wände wurden eingerissen. Juch wusste jedoch noch genau, wo es sich befand. Heute zieren Graffitis den herunterrieselnden Putz.

Chronik Villa Baltic Zwischen 1910 und 1912 wurde die heutige Villa Baltic als Villa „Hausmann“ von dem jüdischen Rechtsanwalt Justizrat Wilhelm Hausmann und seiner Gattin Margarete als Altersruhesitz erbaut. 1935 wurde sie von den Nazis geschlossen und drei Jahre später von der „Goebbels-Stiftung für Bühnenschaffende“ übernommen. Zu DDR-Zeiten war dort das Erholungsheim „Kurt Bürger“ untergebracht. Im Jahr 1972 wurde an das Haus eine Meerwasserschwimmhalle angebaut und es erhielt seinen heutigen Namen. Die Schwimmhalle wurde 2017 abgerissen. 2009 kaufte der Augenarzt Prof. Dr. Mathias Wagner die Villa Baltic. Der Lausitzer wollte ein Hotel einrichten. Seit Ende 2015 stand sie zum Verkauf. 2019 kauften Jan und Berend Aschenbeck das Haus. Auf der Internetseite www.villa-baltic.de informieren Sie über die Geschichte und aktuelle Entwicklung.

Zeitzeugen wurden gesucht

Juch kam mit seiner Frau Ulrike Hausmann, einer Pianistin, und deren Mutter Ursula Hausmann ins Ostseebad, um sich die Villa Baltic von heute anzuschauen. Er selbst ist Ingenieur und war als Programmierer tätig. „Ich hatte mir den Film über die zukünftige Entwicklung des Gebäudes angesehen und vorher schon erfahren, dass Zeitzeugen gesucht werden und mich gemeldet“, sagt der 76-Jährige.

Marmor vom Türrahmen brachte ihm Narbe ein

1956 weilte er als Gast im Haus und hätte vom 8. bis 20. Juli seinen Urlaub genießen können, denn das Wetter war herrlich, wie er sich erinnert. Doch dann: „Mit einem Jungen, der das Turmzimmer mit dem bezaubernden Blick zur Ostsee bewohnte, hatte ich mich angefreundet“, erzählt er. „Übermütig jagten wir durch die Gänge. Einmal wollte ich den Bogen zur Treppe besonders rasant nehmen und stieß mich mit der Hand an der Verkleidung des Türrahmen ab.“ Da zeigte sich, dass doch nicht mehr alles so glanzvoll war: „Der Marmor brach.“ Er fiel auf seinen linken großen Zeh. Den restlichen Urlaub verbrachte der Junge im Liegestuhl auf der großen Terrasse mit Ostseeblick. Ein Foto zeugt noch davon. „Die Narbe habe ich immer noch“, sagt Juch. Ein dauerhaftes Urlaubsandenken.

Das Geld, um den Schaden beheben zu können, fehlte seinen Eltern. „Der Heimleiter sagte, es wären noch Marmorplatten vorhanden.“ Scheinbar wurden sie nicht genutzt, denn ein Holzrahmen befindet sich am Durchgang, der zum ehemaligen Saal führte.

Nicht verraten, wer es war

Im Oktober 1968 besuchte der Dresdner wieder Kühlungsborn und wollte sich die Villa noch einmal ansehen. Darin befand sich nun auch ein frei zugängliches Café. Etwas scheinheilig, wie er sagt, befragte er die Garderobiere, ob sie wüsste, warum oben am Rahmen der Eingangstür zum Café eine bemalte Attrappe aus Holz angebracht war und kein Marmor. Sie schien entrüstet und sagte für alle Anwesenden gut hörbar: „Junger Mann, können Sie sich nicht vorstellen, nach 45, wie hier die Russen gehaust haben?“ Juch sagt: „Aus mehreren Gründen ließ ich sie in dem Glauben.“

„Und gehaust, im Sinne der Zerstörungswut haben Vandalen, die die Neuzeit gebar“, sagt er im Hinblick auf den Vandalismus, der stattfand, nachdem das Haus nach der Wende leer stand. „56 war jedoch alles tipptopp!“

Gisbert Juch wurde von Marita Karl, Vorsitzende des Vereins Heimatfreunde Kühlungsborn sowie dem Stellvertreter Wolfgang Baade begleitet. Baade erklärte die Gründungsgeschichte des Hauses und seine Entwicklung. Zeigte sich jedoch auch offen zu erfahren, wie Juch es damals erlebte. „Für mich war es das Schönste, an die Ostsee zu können und dann auch noch so zu wohnen“, sagt Juch. „Toll waren auch die Kurkonzerte in den Konzertgärten.“

„Hoffentlich wird die Villa nun wieder schön“, ist sein Wunsch. „Aber ich glaube, dass die neuen Eigentümer das schaffen werden. Das wird sicher etwas ganz Besonderes. Hier passt keine Disco rein. Da geht Kammermusik.“

Kühlungsborner Kalender als Geschenk

Zum Abschluss des Rundgangs überreichten Marita Karl und Wolfgang Baade Gisbert Juch den neuen Kühlungsborn-Kalender für das Jahr 2022. „Sie werden ab dem 24. Juli verkauft“, sagt Marita Karl. Für 9,50 Euro sind sie zu haben. Auch die Villa Baltic ist dort abgebildet. Denn das Thema sind FDGB-Heime der Stadt in der DDR-Zeit mit Gegenüberstellungen von historischen Aufnahmen zu neuen Fotos. Der Kalender ist eine Gemeinschaftsproduktion vom Verein und dem Tourismusverband Kühlungsborn e.V. Die Auflage beträgt 1200 Stück. 200 mehr als sonst üblich, weil die Nachfrage so stark war.

