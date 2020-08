Kühlungsborn

Von Casino über Hotel und Verwaltungsgebäude bis zur „mondänen Sommerfrische“ – die Ideen, wie die Villa Baltic nach der Sanierung genutzt werden könnte, sind vielfältig. Dabei soll nicht nur auf das denkmalgeschützte Gebäude, sondern den gesamten Stadtteil West geschaut werden.

„Die Villa Baltic ist der Schlüssel, um die Entwicklung von Kühlungsborn-West voranzutreiben“, sagt Jan Aschenbeck, der zusammen mit seinem Bruder die Villa im Sommer 2019 gekauft hatte. Gutachter hatten daraufhin das zwischen 1910 und 1912 erbaute Gebäude analysiert. Ergebnis: „Grundsätzlich ist die Villa sanierungsfähig“, sagt Jan Aschenbeck. Doch die Zeit drängt.

Zwei größere Probleme im Haus

Problematisch seien zwei Sachen: Die Schadstoffbelastung vor allem im Dachstuhl. Dieser war mit chemischen Mitteln behandelt worden und muss erneuert werden. Und der Hausschwamm, der bereits dafür sorge, dass die oberste Decke nicht mehr tragfähig sei, so Aschenbeck. Der Pilz habe sich zum Teil auch schon in die Tiefe ausgebreitet. Die Sanierung würde laut Jan Aschenbeck das vier bis fünffache eines Neubaus kosten. „Wenn wir jetzt nicht eingreifen und anfangen“, dann werde das nichts mehr mit der Wirtschaftlichkeit.

Mit der Sanierung der Villa Baltic soll auch der Stadtteil Kühlungsborn-West mehr belebt werden. Quelle: Anja Levien

Noch steht die Villa Baltic verfallen und eingezäunt am Baltic Platz, direkt an der Ostsee. Jahrelang war hier nichts geschehen, der letzte Eigentümer hatte ein Hotel geplant. Das Grundstück daneben, auf der früher die Meerwasserschwimmhalle stand, die mit der Villa verbunden war, gehört der Stadt. Für eine künftige Nutzung wird das gesamt Areal betrachtet sowie der Stadtteil West.

Drei Kriterien muss Idee für Nutzung der Villa erfüllen

„Wir haben unsere Gedanken frei gelassen und erst einmal nicht auf die Wirtschaftlichkeit geguckt“, sagt Stadtvertreter Lars Zacher ( CDU), der zusammen mit anderen Stadtvertretern, Architekten, Denkmalschützern und Stadtverwaltung in bisher zwei Workshops Ideen entwickelt hat. Dann sei jede Idee auf drei Punkte betrachtet worden, führt Jan Aschenbeck weiter aus: findet sie eine politische Mehrheit, ist sie wirtschaftlich und ist sie technisch umsetzbar. „Wir haben Ferienwohnungen gestrichen, weil sie keine politische Mehrheit finden. Für ein Casino bekommt Kühlungsborn keine Lizenz.“

Die Eigentümer haben zusammen mit dem Architektenbüro Angelis & Partner die Leitidee der „mondänen Sommerfrische“ vorgestellt. „Wir wollen an die Goldenen 20er Jahre anschließen“, sagt Jan Aschenbeck. Heißt: Tanz, Bar, Gastronomie, Veranstaltungen könnten die Villa Baltic beleben. Dabei könne auch überlegt werden, ins Wasser rein zugehen. Eine Badeanstalt, wie es sie früher gegeben hat – nur moderner.

Weitere Ideen, die in der Gruppe gesammelt wurden, gingen in eine ähnliche Richtung, so Aschenbeck. Immer wieder wurde die Nutzung für Veranstaltungen, Kunst, Kultur, Gastronomie, Bar, aber auch Einzelhandel oder ein Hotel mit Wellnessbereich genannt.

„Wir wollen eng mit dem neuen Eigentümer etwas Neues schaffen. Das ist ein arbeitsreicher Weg“, sagt Zacher, der sich freut, dass die Stadt mitgestalten könne.

Villa Baltic Zwischen 1910 und 1912 wurde die heutige Villa Baltic als Villa „ Hausmann“ von dem jüdischen Rechtsanwalt Justizrat Wilhelm Hausmann und seiner Gattin Margarete als Altersruhesitz erbaut. 1935 wurde sie von den Nazis geschlossen und drei Jahre später von der „Goebbels-Stiftung für Bühnenschaffende“ übernommen. Zu DDR-Zeiten war dort das Erholungsheim Kurt Bürger untergebracht. Im Jahr 1972 wurde an das Haus eine Meerwasserschwimmhalle angebaut und es erhielt seinen heutigen Namen. Die Schwimmhalle wurde 2017 abgerissen. 2009 kaufte der Augenarzt Prof. Dr. Mathias Wagner die Villa Baltic. Der Lausitzer wollte ein Hotel einrichten. Seit Ende 2015 stand sie zum Verkauf.

„Für mich ist wichtig, dass die Villa noch saniert werden kann“, sagt Uwe Ziesig. „Wir müssen uns schnell einig werden. Es ist das Herzstück von Kühlungsborn-West.“ Der Stadtteil sei vernachlässigt worden. Hintergrund: Kühlungsborn Ost ist mit Seebrücke, Bootshafen und der Einkaufsstraße Strandstraße touristischer Anziehungspunkt. Die Villa Baltic war und ist in Privatbesitz. Es wurde immer darauf gewartet, dass das Haus entwickelt wird.

Villa Baltic und Kühlungsborn-West entwickeln

„Das ist die letzte klaffende Wunde hier“, sagt Wolfgang Kraatz ( SPD). „Dadurch war auch die Entwicklung des Ortsteils gehemmt.“ Die Villa Baltic liege im Dornröschenschlaf. „Es muss schnell vorangehen, damit hier Leben entstehen kann.“

Im dritten Workshop, voraussichtlich im Herbst, sollen Hochbaukonzepte geprüft werden. Heißt: Wie könnte was genutzt werden. Welche Wirkung hat die Nutzung auf den Stadtteil.

„Wir haben ein Riesenglück“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) in Bezug auf die Eigentümer, die zusammen mit den Kühlungsbornern das Haus entwickeln. „Die letzten 25 Jahre ist hier nichts passiert. Das Gebäude ist einzigartig an der Ostsee in so einer Lage.“ Eine politische Mehrheit zu bekommen, eine technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit – das gehe nur mit der Arbeitsgruppe und dass jeder sich einbringen könne. „Und dann muss am Ende eine Entscheidung her.“

Es sei ein langer Prozess, so Jan Aschenbeck. Einen Termin für den Sanierungsstart gibt es nicht. Erst müsse die Nutzung klar sein, dann der Bebauungsplan geändert werden. „Wir wollen, dass es funktioniert“, so Aschenbeck.

Von Anja Levien