Thomas Guhr-Martin setzt den Bohrer an der Außenwand der Villa Baltic in Kühlungsborn an. Onno Folkerts hält eine Schaufel unters Bohrloch, fängt den Mörtel auf. Der kommt in eine Plastiktüte und geht ins Labor – für die Bestandsaufnahme im und am denkmalgeschützten Haus. Die Eigentümer Jan und Berend Aschenbeck wollen genau wissen, wie der Zustand des zwischen 1910 und 1912 erbauten Gebäudes ist. Am Mittwoch waren deshalb mehrere Gutachter zugegen.

„Wir machen heute eine Bestandsanalyse“, sagt Onno Folkers, Bereichsleiter Wismar vom Architektenbüro Angelis & Partner. Für Holz, Tragwerk, Aufmaß und Restauration sind verschiedene Experten in der Villa unterwegs. „Das ist ein prächtiger Bau an prächtiger Stelle. Um das Maximale an diesem Ort zu entwickeln, müssen wir uns fachlich auf hohem Niveau annähern“, sagt Alexis Angelis, Geschäftsführer von Angelis & Partner. „Das ist auch eine Wertschätzung, das Haus zu verstehen. Was ist intakt, was muss erneuert werden? Es geht darum, das Potenzial zu finden.“

Denn was in dem Haus an der Kühlungsborner Promenade entsteht, ist noch völlig unklar. Die Aschenbecks hatten die Villa Baltic im Sommer für zwei Millionen Euro gekauft, seitdem entrümpelt und gesichert. Das Dach wurde geschlossen, damit nicht weiter Feuchtigkeit eindringen kann. Zudem wurden einige Luken geöffnet, damit die Luft zirkulieren kann. Ende Januar trifft sich erstmals eine Arbeitsgruppe aus Stadtvertretern, Eigentümern und Architekten, um erste Ideen für ein Konzept für die Villa zu sammeln.

Onno Folkerts (l.) und Alexis Angelis (r.) vom Architektenbüro Angelis & Partner und Eigentümer Jan Aschenbeck schauen sich in der Villa Baltic um. Derzeit läuft die Bestandsaufnahme. Mehrere Gutachten sind beauftragt. Quelle: Anja Levien

Hausschwamm an fünf Stellen in der Villa

„Damit wir wissen, worüber wir sprechen, müssen wir den Bau erst einmal analysieren“, sagt Jan Aschenbeck. Welche Wände tragen, wie groß ist der Schaden durch die Feuchtigkeit, die hier jahrelang eindrang. Der wird vor allem im Obergeschoss deutlich. „Hier kann man das wunderbar sehen“, sagt Jan Aschenbeck und zeigt auf Decke und Wand in einer kleinen Kammer. Hier ist das Wasser durchgetropft und hat sich von der Decke über die Wand durch den Boden weiter nach unten gearbeitet.

An fünf Stellen hat sich in der Villa der Hausschwamm ausgebreitet. „Holz ist ein vergänglicher Baustoff, wenn Feuchtigkeit reinkommt, dann nimmt sich die Natur das“, sagt Jan Aschenbeck. „Ich sehe schon, wir müssen viel eingreifen, um das Haus zu retten.“

Holzschutzgutachter Wolfgang Schoefer nimmt eine Probe aus einem Dachbalken der Villa Baltic. Quelle: Anja Levien

Am Dachbalken sägt Holzschutzgutachter Wolfgang Schoefer von der Ingenieurgesellschaft Dr. Apitz ein Stück Holz heraus. „Wir wollen den Zustand des Bestandes untersuchen. Die Dächer wurden besonders geschützt und mit chemischen Mitteln behandelt.“

André Giesler vom Ingenieur- und Vermessungsbüro Wulff misst mittels neuester Technik die Räume der Villa Baltic aus. Auf dem Computer entsteht ein 3D-Modell. Quelle: Anja Levien

Zwei Etagen tiefer ist auf dem Laptop-Bildschirm von André Giesler vom Ingenieur- und Vermessungsbüro Wulff die Villa in 3 D zu sehen. Dank der Messtechnik über Laserstrahlen und einer 360-Grad-Kamera kann er am Ende sogar die Breite und Tiefe der Fenstersprosse angeben, ohne mit Zollstock oder Maßband im Haus unterwegs gewesen zu sein.

Marcus Mannewitz ist Diplomrestaurator und wird in den kommenden Wochen die Farbfassungen in der Villa Baltic in Kühlungsborn untersuchen. Quelle: Anja Levien

Marcus Mannewitz ist ebenfalls in der ersten Etage unterwegs, schaut sich Wände, Fußböden, Fender an. „Es zeigt sich deutlich, dass die Raumstruktur verändert wurde. Zum Teil kann man den Grundriss an den Fußböden ablesen“, sagt der freiberufliche Diplomrestaurator. Der ist unterschiedlich gefliest. „Es gibt viele kleine Details, die interessant sind.“ Marcus Mannewitz wird in den kommenden Monaten einige Schnitte vornehmen, um die Farbfassungen an Wänden und Fenster zu dokumentieren.

Bis die ersten Baufahrzeuge ankommen, wird aber noch einige Zeit verstreichen. Denn neben einem Nutzungskonzept bedarf es dann einer Änderung des Bebauungsplans sowie einer Baugenehmigung. „Wir reden über viele Jahre Entwicklungszeit“, macht Jan Aschenbeck deutlich. Mit den Ergebnissen der Gutachten rechnet er im Frühjahr. Die Herausforderung bestehe dann auch darin, das Konzept mit dem Denkmalschutz in Einklang zu bringen.

Von Anja Levien