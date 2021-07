Kühlungsborn

Zur Bürgerinformationsveranstaltung über die Villa Baltic laden Eigentümer Jan Aschenbeck und die Stadt Kühlungsborn in der kommenden Woche ein. Zwei Jahre wurde zusammen mit Jan Aschenbeck, der Stadt sowie den politischen Fraktionen und deren Vertreter ein Nutzungskonzept für das geschichtsträchtige Gebäude erarbeitet. Der bauliche Zustand, der große Wunsch nach öffentlicher Nutzung, die denkmalgerechte Sanierung, sowie die wirtschaftlichen Möglichkeiten, spielten dabei eine entscheidende Rolle. Ein Weg für die Rettung der Villa Baltic ist nun gefunden und so stimmte, in einem Grundsatzbeschluss im April diesen Jahres, die Kühlungsborner Stadtvertretung mehrheitlich für die Eröffnung des Bebauungsplan-Verfahrens.

Stadt und Eigentümer wollen im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung, Interessierten die Möglichkeit geben, sich über den aktuellen Entwicklungstand zu informieren. Geplant ist ein Rundgang durch die Villa Baltic mit anschließender Gesprächsrunde. Vertreter der Stadtverwaltung, der politischen Gremien, sowie der Eigentümer Jan Aschenbeck werden für Fragen persönlich zur Verfügung stehen.

Aufgrund der besonderen räumlichen Bedingungen und einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen sind in der kommenden Woche mehrere Termine mit kleinen Personengruppen geplant. Wer Interesse hat, kann sich unter der Mail info@villa-baltic.de anmelden. Die Terminvergabe erfolgt zeitnah und individuell.

Von OZ