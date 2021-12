Kühlungsborn

Es ist eine Premiere für Kühlungsborn: Zum ersten Mal dürfen die Bürger in einem Bürgerentscheid ihre Stimme abgeben. Die Frage, um die es geht, lautet: „Soll die Stadt Ostseebad Kühlungsborn zur Erhaltung und denkmalgeschützten Sanierung der Villa Baltic, des historischen Vorplatzes und zur Herstellung der öffentlichen Zugänglichkeit der Villa Baltic einen Teil des Baufeldes der ehemaligen Schwimmhalle (B-Plan Nr. 16) zur Errichtung eines Hotels mit Gastronomie, Einzelhandel und einem Veranstaltungsaal zum vollen Verkehrswert veräußern?“

Die Investoren Jan und Berend Aschenbeck haben die historische Villa gekauft. Um die Sanierung finanzieren zu können, wollen sie einen Teil des benachbarten Grundstücks kaufen, um dort ein Hotel mit Gastronomie und Einzelhandel zu bauen. Das Vorhaben ist umstritten, es hat sich im Ort eine Bürgerinitiative dagegen gebildet. Eine Mehrheit der Fraktionen der Stadtvertretung sprach sich hingegen für das Vorhaben aus, ebenso Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Die Historie Zwischen 1910 und 1912 wurde die heutige Villa Baltic als Villa „Hausmann“ von dem jüdischen Rechtsanwalt Justizrat Wilhelm Hausmann und seiner Gattin Margarete als Altersruhesitz erbaut. 1935 wurde sie von den Nazis geschlossen und drei Jahre später von der „Goebbels-Stiftung für Bühnenschaffende“ übernommen. Zu DDR-Zeiten war dort das Erholungsheim Kurt Bürger untergebracht. Im Jahr 1972 wurde an das Haus eine Meerwasserschwimmhalle angebaut und es erhielt seinen heutigen Namen. Die Schwimmhalle wurde 2017 abgerissen. 2009 kaufte der Augenarzt Prof. Dr. Mathias Wagner die Villa Baltic. Der Lausitzer wollte ein Hotel einrichten. Seit Ende 2015 stand sie zum Verkauf.

Hier wird gewählt

Die Wahllokale sind in der Turnhalle Ost (Schulweg 1) und in der Aula des Schulzentrums (Neue Reihe 73a) eingerichtet. Sie werden von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Jeder Bürger wird informiert, wo er wählen muss. Außerdem gibt es bis zum 3. Dezember um 12 Uhr die Möglichkeit, einen Wahlschein für die Briefwahl zu beantragen. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens zum 5. Dezember um 18 Uhr beim Rathaus eingegangen sein.

Die Wahlberechtigten müssen ihre Wahlbenachrichtigungskarte mitbringen und auf Verlangen einen amtlichen Lichtbildausweis vorzeigen. Für die Wahllokale bestehen keine 3G-Vorschriften. Der Zutritt wird also allen Wahlberechtigten unabhängig vom Impf- oder Teststatus gewährt. Es besteht jedoch die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Außerdem wird gebeten, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Was wäre, wenn …

Damit der Bürgerentscheid überhaupt gültig ist, müssen sich ein Viertel aller wahlberechtigten Kühlungsborner an der Abstimmung beteiligen. Das wären 1667 Bürger. Wenn nicht genug Stimmen zusammenkommen, landet die Sache wieder in der Stadtvertretung zur Entscheidung. Das Gremium entscheidet dann über die gestellte Frage.

Bei Stimmengleichheit gilt die Frage laut Kommunalverfassung als mit Nein beantwortet. Nach Ansicht von Bürgermeister Rüdiger Kozian ist das jedoch höchst unwahrscheinlich. Denn dann müssten für beide Varianten jeweils 25 Prozent der wahlberechtigten Bürger stimmen.

Sollte die Mehrheit der wahlberechtigten Kühlungsborner dagegen stimmen, dass die Stadt das Grundstück verkauft, so wäre auch das bindend für die Stadtvertreter – und ein Rückschlag für den Eigentümer der Villa.

Eigentümer: „Gibt keinen Plan B“

„Ich wäre ratlos und traurig“, sagt Jan Aschenbeck. „Wir können dann nichts mehr tun. Ein Nein beim Bürgerentscheid bedeutet, dass die Villa nicht saniert werden kann. Sie würde weiter so dastehen und verfallen – wie die letzten 30 Jahre. In all den Jahren konnte keine Alternative gefunden werden.“ Auch die Menschen, die sich in den letzten Wochen negativ zum Konzept geäußert hätten, hätten keinen funktionierenden Plan für die Sanierung der Villa vorlegen können. „Die Lösung, die wir nach über zwei Jahren Arbeit vorgestellt haben und bei der viele Experten mitgewirkt haben, ist die einzige, die in den letzten 30 Jahren gefunden wurde“, sagt der Eigentümer. „Es gibt keinen anderen realistischen und umsetzbaren Weg.“

Von Cora Meyer