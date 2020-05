Villen in Heiligendamm: So läuft die Sanierung der alten Logierhäuser

Heiligendamm

Von der Villa „Schwan“ in Heiligendamm stehen nur noch die Außenmauern und tragenden Innenwände. Tapetenreste und Fliesen kleben im Innenbereich. Die Fenster sind durch Holzbalken gestützt. Es ist die fünfte Villa der Villenreihe am Strand von Heiligendamm, die von der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm (ECH) saniert wird. Nicht die einzige Baustelle an der Prof.-Dr.-Vogel-Straße. Auch in der Villa Seestern und an den Kolonnaden wird gebaut.

„Die herzöglichen Bauten werden von West nach Ost immer schlechter, was die Bausubstanz betrifft“, sagt Klaus Klingler, der für die ECH die Sanierung der „Perlenkette“, wie die Villen in Heiligendamm genannt werden, verantwortet. „Die sehr schlechte Qualität des Fundaments der Villa Schwan war eine Überraschung.“ Zudem habe es in der Villa mehr als gedacht an Einbauten und Abschlägen gegeben.

Sechs Wohnungen entstehen im Logierhaus

In den Villen waren zuletzt bis 1996 Wohnungen für Mitarbeiter und Behandlungsräume des Sanatoriums für Werktätige untergebracht. Dafür waren sie umgebaut worden, gab es auch gravierende Veränderungen an den Fassaden. Danach standen die Villen lange Zeit leer und verfielen.

ECW-Projektleiter Klaus Klingler (l.) und ECW-Sprecher Birger Birkholz in der Villa „Schwan“, die derzeit nur noch aus Außenwänden und tragenden Innenwänden besteht Quelle: Anja Levien

In den vergangenen Monaten wurde die Villa „Schwan“ entkernt und auf ein neues Fundament gestellt sowie ein Keller geschaffen. Alte Holzbalken sind zum Teil in den Wänden noch sichtbar. Sie seien nicht alle zu retten. Unter dem Putz des um 1860 erbauten Logierhauses sind die alten Fensterbögen sichtbar geworden, die jetzt rekonstruiert werden. Gerade wird am Fahrstuhlschaft gebaut.

Sechs Wohnungen entstehen in der Villa „Schwan“, die bereits im Verkauf sind. Laut ECH-Sprecher Birger Birkholz gebe es schon Reservierungen.

Innenausbau in Villa „ Seestern “

In der daneben liegenden Villa „ Seestern“ sind die Handwerker bereits beim Innenausbau. Vier von fünf Wohnungen seien verkauft. Die Corona-Krise macht sich auch auf der Baustelle in Heiligendamm bemerkbar. Für die Villa „ Seestern“ wird derzeit auf den Naturstein aus Italien gewartet. „Den brauchen wir für den Bodenbelag“, sagt Klaus Klingler.

Sanierung der Perlenkette: So sieht es auf der Baustelle in Heiligendamm aus

Zur Galerie Die Villa „Schwan“ und die Villa „Seestern“ der Perlenkette in Heiligendamm sowie die Kolonnaden an der Prof.-Dr.-Vogel-Straße werden derzeit saniert. So sieht es im Mai 2020 auf der Baustelle aus.

Der Trockenbau ist weitestgehend abgeschlossen, so Klingler, die Haustechnik im Wesentlichen drin. „Wir haben außen mit den Arbeiten an der Fassade begonnen, da machen wir jetzt die Feinornamentik.“ Dabei orientieren sich die Fachkräfte an Fotografien und Bildern. „Gott sei Dank haben wir eine Fülle davon. Wir rekonstruieren daraus zum Beispiel die Dachornamente“, erläutert Klingler.

Bei der Villa „Möwe“ hätte man sehr lange daran gearbeitet. „Die Villen leben wahnsinnig stark aus dem Detail“, sagt Klingler. „Dadurch ist es auch ein einmaliges Projekt“, ergänzt Birger Birkholz. „An der Villa „ Seestern“ sind außen die meisten Originale erhalten“, so Klingler.

Viele regionale Firmen auf der Baustelle

Jede Villa ist einzigartig, aber sie wirken als Ensemble: „In Maßstab, Farbe und Material sind die Villen vereinheitlicht, aber in der Architektur individuell“, sagt Klingler. Die Villa „Schwan“ sei das letzte Haus in gerader Linie zusammen mit Villa „Möwe“, „Greif“ und „Perle“. Dann beginne der Bogen bis zum Haus Bischofstab. „Das ermöglicht dem Betrachter, alle Häuser zu sehen.“

Etwa 30 Firmen sind an der Sanierung der Villen beteiligt. „Fast alle sind aus der Region“, sagt Klaus Klingler.

Die „Perlenkette“ Acht Logierhäuser zählen zur „Perlenkette“ in Heiligendamm. Sie werden so genannt, weil die Villen in einer Kette aufgereiht nebeneinander stehen. Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin ließ sie zwischen 1793 bis 1874 bauen: Perle, Greif, Möwe, Seestern, Schwan, Adler, Hirsch und Haus Bischofstab. In den Häusern entstehen Eigentumswohnungen. Die unterschiedlich großen Dreizimmerwohnungen in der Villa Schwaan kosten zwischen 1,8 und 2,1 Millionen Euro.

In zweiter Reihe – hinter den Villen – haben an den Kolonnaden die Bauarbeiten begonnen. Auch hier sollen Wohnungen entstehen. „Werden Sie Teil einer Legende“, steht auf einem Plakat, das vor dem Salongebäude hängt.

Die Kolonnaden von der Rückseite. Wände wurden abgerissen, altes Fachwerk kam zum Vorschein. Quelle: Anja Levien

Von den Kolonnaden sei am wenigsten bekannt, was die Bausubstanz angehe, so Klingler. „Die sind ein Überraschungspaket für uns.“ So seien beispielsweise Fachwerkwände zum Vorschein gekommen. „Wir haben schon mal Teile weggenommen, wo wir wissen, die müssen weg.“ Die Kolonnaden, in denen sich zuletzt das Schwanencafé befand, das viele Doberaner noch kannten, sind im Erdgeschoss viele kleine Parzellen, die jetzt nach dem Abriss der hinteren Wand sichtbar sind.

Von Anja Levien