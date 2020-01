Bad Doberan

Aus alten Möbelstücken schicke Einzelstücke machen – wie das geht, zeigt Daniela Siegl Interessierten. Sieben in Leinenschürzen gehüllte Frauen stehen jeweils vor einem schmucklosen Brett im Laden „Siegl Homestories“ in Bad Doberan. Nach dem Vintage-Workshop wird jede ein selbst kreiertes Schlüsselbrett mit nach Hause nehmen und das Wissen, wie aus Altem Neues entstehen kann.

Daniela Siegl greift sich ihr Brett und streicht es mit weißer Vintage-Farbe ein. Vintage ist gerade sehr beliebt und heißt unter anderem „antik“. Es ist der erste Workshop, den sie anbietet, denn auch sie schätzt es, aus Altem Neues zu machen. Und diesem einen Shabby-Chic zu geben, wie der Stil auch heißt.

Alte Möbel und Schränke sollen aufgewertet werden

Die Teilnehmerinnen streichen ihre Bretter entweder Weiß, Grau oder in einem gedeckten hellen Grün mit einer Farbe, die wasserlöslich und ökologisch ist. Alte Spiegel wollen die Teilnehmerinnen nach dem Kurs zuhause aufmöbeln, sowie Kinderzimmerschränke und anderes. Helle Farben verleihen einen Romantik-Look und passen hervorragend zum Vintage-, Landhaus- oder Boho-Stil.

Daniela Siegl bittet die Frauen, eine von den vor ihnen liegenden Servietten mit Engel-, Schrift- oder Notenmotiven auseinanderzunehmen, sodass nur noch ein hauchdünnes bedrucktes Stück übrig bleibt. „Das bitte zerknüllen, es soll ja alt aussehen und auf das Brett legen“, sagt sie.

Vivien Wiens schaut Daniliea Siegl zu, die Karolin Pindzig (hinten Mitte) und Kathrin Klatt (rechts) zeigt, wie Servietten einen Vintage-Look vervollständigen können. Quelle: Sabine Hügelland

„Das macht richtig Spaß“, so Kathrin Klatt. Von ihrer Oma erbte sie alte Schränke. Diese könnte sie sich vorstellen zu verschönern und genau das ist der Gedanke hinter Vintage. So wird ökologisch gehandelt und auch das Portemonnaie geschont.

Im Trend: Waren, die benutzt aussehen

„Die Teilnehmerinnen sollen Spaß haben, lernen und etwas mitnehmen“, sagt Daniela Siegl. Damit traf sie ins Schwarze. „Ich habe gedacht, wir hören nur zu und schauen, wie sie das macht. Aber dass wir selbst etwas herstellen, das ist toll“, sagt Carolin Pindzig. Die Friseurmeisterin aus Brodhagen erwarb Flohmarktartikel, die sie verschönern möchte. „Ich bin ein Fan des Vintage-Stils.“ Damit liegt sie voll im Trend. Immer mehr Möbelgeschäfte bieten Waren an, die aussehen, als ob sie benutzt wurden und diesen romantischen Touch besitzen.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas einmal machen würde“, sagte Daniela Siegl, die studierte Diplom-Pädagogin ist und ihr Hobby vor einem Dreivierteljahr zum Beruf machte.

Auch alte Koffer lassen sich mit Farbe zu Deko-Objekten verschönern. Quelle: Sabine Hügelland

Ein alter Deko-Koffer mit Anstrich, wo die alte Farbe durchscheint, wird von den Frauen begutachtet. „Mit der Vintage-Farbe lassen sich neben Holz und Papier auch Stoffe, Metall, Wände und vieles mehr behandeln. Ebenfalls Ikea-Möbel oder Flohmarktartikel. Ich habe meine dunkelbraunen Stühle zu Hause damit aufgewertet und diesen Koffer“, sagt Daniela Siegl.

Die Atmosphäre ist angenehm und inmitten von ausgewählten schönen Dingen zu arbeiten, scheint zu beflügeln. Viele Ideen kommen den Teilnehmerinnen, die sich mit Leidenschaft ihrem Workshop widmen und die Zeit zu vergessen scheinen. „Ich bin nicht so handwerklich begabt, aber ich wollte es mal ausprobieren“, sagt Maria Siegl. Sie wird noch staunen, was sie alles kann. Denn am Ende kamen auch Akkuschraubendreher zum Einsatz.

Viele Materialien und Arbeitsmethoden

Da können die Frauen des ersten Vintage-Workshops stolz auf sich sein (v.l.): Karolin Pindzig, Maria Siegl, Vivien Wiens und Kathrin Klatt fertigen ihr erstes Vintage-Objekt unter der Leitung von Daniela Siegl (2. von links) an. Quelle: Sabine Hügelland

Daniela Siegl absolvierte selbst einen Kurs, um Vintageworkshops anbieten zu können. Bei ihr sitzen die Pinselstriche, die anderen müssen noch üben. Denn gerade mit Schablonen zu arbeiten, braucht ein wenig Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Sie bringt immer wieder neue Materialien und Arbeitsmethoden ins Spiel wie Motivfolien und Holzornamente.

Alles passt jedoch nicht auf so ein Brett, aber die Frauen probieren aus, was geht. Am Ende kommt Vintage-Wachs auf die Bretter, sowie antik aussehende Haken und Aufhänger. Voller Stolz schauen die Frauen auf ihre Werke. „Ich überlege, später Kurse für Fortgeschrittene anzubieten“, sagt Daniela Siegl.

Lesen Sie auch:

Von Sabine Hügelland