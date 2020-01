Bad Doberan

Naturfreunde können am Sonnabend zwischen 13 und 15 Uhr am Riedensee Vögel beobachten. Schutzgebietsbetreuer Rebecca Kain und Joachim Springer vom Naturschutzbund ( Nabu) stehen mit Ferngläsern und Wissen an der südwestlichen Plattform – also an der Durchbruchstelle zwischen Ostsee und Riedensee – bereit. Unter fachkundiger Anleitung können die Teilnehmer überwinternde und rastende Vögel beobachten und Informationen rund um das Naturschutzgebiet austauschen. Bei ungünstigem Wetter fällt die Veranstaltung aus – dies wird kurzfristig unter www.nabu-mittleres-mecklenburg.de bekanntgegeben. Weitere Infos: info@nabu-mittleres-mecklenburg.de oder telefonisch unter 0381/49 03 162.

Am Wochenende sind in Bad Doberan und Satow die Sternsinger der Katholischen Pfarrei Herz Jesu Rostock, Gemeindeteil St. Marien-St. Bernhard Bad Doberan, unterwegs. Sie erteilten Gottes Segen und bitten um Unterstützung für das Land Libanon. In Begleitung Erwachsener gehen die Kinder am Sonnabend ab 10.30 Uhr in Bad Doberan und Umgebung von Tür zu Tür, am Sonntag trifft man sie ab 11 Uhr rund um Satow. Dabei schreiben die Sternsinger auch den Segensspruch an die Tür. Unterstützer können sich im Gemeindebüro mit Angabe der Anschrift und einer Telefonnummer melden – per E-Mail an ­gemeindebuero.dbr@herz-jesu-rostock.de oder telefonisch unter 038 203/652 52.

Traditionell startet an diesem Wochenende in der Region auch wieder das große Tannenbaumverbrennen. Am Sonnabend werden etwa in Bad Doberan auf dem Feuerwehrgelände am Thünenhof ab 13 Uhr die alten Weihnachtsbäume entgegengenommen, bevor dann ab 17 Uhr das Traditionsfeuer beginnt. Auch in diesem Jahr gibt es für jeden mitgebrachten Baum eine Marke für Verpflegung im Wert von einem Euro.

In Kröpelin werden die Bäume ebenfalls am Sonnabend ab 16 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr Schulstraße) verbrannt. Die Kameraden haben die Tannenbäume bereits am Dienstag in der Umgebung eingesammelt.

Das Neujahrsfeuer im Ostseebad Rerik lodert am Samstag ab 16 Uhr am Haff. Die Freiwillige Feuerwehr nimmt ab 14 Uhr an der Haffpromenade neben dem Kinderspielplatz die ausgedienten Weihnachtsbäume aus Rerik und seinen Ortsteilen an. Für jeden Baum gibt es einen Getränkegutschein. Die Tannenbäume werden in diesem Jahr nicht eingesammelt. Ab 16 Uhr gibt es Bratwurst vom Grill, Waffeln und Glühwein.

Von Lennart Plottke