Vogelgrippe: Ganze Region um Neubukow herum ist besorgt

Jörnstorf/Berghausen/Malpendorf

„Das ist eine sehr schwierige Situation, denn das Territorium hier ist zur Zeit extrem betroffen, erst bei Bleck in Malpendorf und jetzt die Aufzuchtstation – und wir so dicht dabei“, macht sich der Produktionsleiter der Mecklenburger Broilerfarm GmbH in Jörnstorf große Sorgen über den neuen Geflügelpestfall nahe Neubukow. Denn gerade erst sind bei ihm „die Kleinen“ eingezogen: Mehrere zehntausend Eintagsküken. Aus ihnen sollen doch in gut vier Wochen Grillhähnchen werden. Zum Glück seien aber noch nicht alle Ställe voll, wie es ursprünglich geplant gewesen sein soll.

Gleich am Dienstagabend standen die Fernsehteams vor seiner Tür, den ganzen Mittwoch über klingelt das Telefon im Büro des studierten Landwirts, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: „Seid Ihr betroffen?“

Hier gelte schon immer das Schwarz-Weiß-Prinzip, also die gezielte Trennung der schmutzigen Seite von der sauberen Seite: „Wie im Krankenhaus, alles mit Desinfektion.“ Das bedeutet hier auch den Wechsel der Arbeitskleidung inklusive Stiefel und die Nutzung von Overalls, bevor Mitarbeiter überhaupt die Halle betreten dürfen.

Das Problem sei jetzt, dass niemand wisse, woher das Virus komme, erklärt der Broilerfarm-Produktionsleiter und sagt: „Durch den Wintereinbruch in den letzten Tagen kreisen hier sehr viele Kraniche und Enten. Aber bei der Aufzucht hier haben sie noch zehn Mal schärfere Schutzmaßnahmen als hier. Und die sind nun schon befallen! Da kriegst du keine Nacht mehr die Augen zu, weil du daran denkst, was passieren könnte. Kriegen wir die kleinen Griller noch zum Schlachten?“

Appell an alle Geflügelhalter

Dann appelliert der Experte noch an die Freizeit-Geflügelhalter in der Umgebung: „Es ist wirklich wichtig, dass die Leute, die Hühner haben, sich an die Sperrbezirkshygienebestimmungen halten und nicht denken: ,Na, die drei Hühner, die ich habe, lasse ich draußen rumlaufen – wird schon nichts passieren.’ Es ist wichtig, dass die Leute da mitmachen – letztlich geht es auch um ihre Ernährung, wenn alles in die Tonne geht.“

Sorgen machen sich natürlich auch die professionellen Geflügelhalternachbarn auf der anderen Seite der betroffenen Aufzuchtstation im Gewerbegebiet Berghausen. Hier in Malpendorf mussten im vergangenen November 3900 Hühner und 750 Enten gekeult werden, weil auch im Legehennenstall von Andree Bleck die Geflügelpest grassierte. Mittlerweile erfahren die Kunden am beliebten Eierautomaten im Dorf, dass bei Blecks neue Hühner eingestallt wurden und vorübergehend auch kleinere Eier im Angebot seien.

„Wir können nur die Daumen drücken“

„Wir können nur weiter vorsichtig sein und hoffen, dass es nicht herüberschwappt“, sagt sein Neffe Stephan Bleck. Die Schutzmaßnahmen umfassen auch hier schon lange ein komplettes Umkleiden vor und nach der Arbeit im Stall: „Bei uns betreut jeder nur einen Stall und vor den Ställen liegen Seuchenschutzmatten.“ Gegenwärtig wären beim Onkel wieder etwa 3000 Legehennen da, die Masthähnchen für den Hofladen seien „zum Glück“ schon geschlachtet.

Stephan Bleck: „Wir können nur die Daumen drücken und hoffen, dass wir nicht einbezogen werden.“ Quelle: Thomas Hoppe

„Wir können nur die Daumen drücken, unser Bestmögliches machen und hoffen, dass wir nicht einbezogen werden. Andersherum war es ja auch nicht so, als wir im November betroffen waren“, sagt der 33-Jährige im Hofladen, den er betreut.

Vom betroffenen Unternehmen aus dem Gewerbegebiet kommt am Abend auf eine entsprechende OZ-Anfrage aus Regenstauf in der Oberpfalz ein kurzes „Statement“. Demnach ist die „aviäre Influenza (auch bekannt als Vogelgrippe)“ am 9. Februar im Betrieb bei Neubukow festgestellt worden: „Die für den Landkreis Rostock zuständigen Amtsveterinäre haben übernommen und weitere Schritte eingeleitet. Der Betrieb ist sich seiner großen Verantwortung den Tieren gegenüber bewusst und jeder weitere Schritt im Zuge der Tierseuche erfolgt nun in enger Abstimmung mit den Behörden.“

Dafür sollen schon zahlreiche Arbeitskräfte angereist sein, denn nach dem Keulen der Tiere waren auch in Malpendorf natürlich alle betroffenen Ställe gründlich desinfiziert worden. „Wir haben uns schon gewundert, weil unser Hotel ausgebucht ist“, sagt dazu die Chefin vom Jörnstorfer Drei-Sterne-Hotel Störtebeker, Doris Lindemann: „Was dem einen sein Leid, ist dem andern seine Freud.“

Von Thomas Hoppe