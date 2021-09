Vogelsang

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Die Laune könnte nicht besser sein, denn es gibt etwas zu feiern. Die Heimvolkshochschule Vogelsang des ehrenamtlichen Vereins wird 30 Jahre alt.

Zuflucht für Flüchtlinge

Seit das Gutshaus 1853 erbaut wurde, sind viele Menschen dort ein- und ausgegangen. Einige können bewegende Geschichten erzählen. Nachdem 1945 die Gutsbesitzer enteignet wurden und Millionen Menschen alles hinter sich lassen mussten, haben einige Flüchtlinge Zuflucht in der Einrichtung gefunden. „Zehn Familien waren vom Keller bis unter das Dach verteilt und teilten sich winzige Zimmer. Das muss man sich mal vorstellen“, berichtet Vereinsmitglied Sabine Dubois. Bis zur Wende hat es dann normale Wohnungen gegeben. Immer wieder würden ehemalige Bewohner von weit herkommen, um das Haus noch einmal zu sehen, in dem sie einst gelebt haben – teilweise für mehrere Jahre.

Kurse über mehrere Tage

Seit der Wende ist das ehemalige Jagdschloss im Besitz des 1991 geründeten Vereins, um es weiterhin mit Leben zu füllen. Das spiegelt sich im Namen wider: Heimvolkshochschulen sind Einrichtungen, die meist Kurse über mehrere Tage anbieten und Übernachtungen (deswegen Heim).

Vor der Corona-Pandemie haben in Vogelsang verschiedene Kurse und Kinderferienlager stattgefunden. Zudem konnten die Räume für Veranstaltungen gemietet werden. Häufig haben das Angebot Gruppen genutzt, die sich um Kinder mit Handicaps kümmern.

Viele Veranstaltungen ausgefallen

Mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie sind alle Veranstaltungen ausgefallen. „Dadurch fehlten Einnahmen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung des Hauses“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Reinhold Weiss. Durch Spenden und andere Förderungen hätte die Zeit jedoch überbrückt und genutzt werden können, um den kleinen Saal zu renovieren sowie ein neues Bad herzurichten. „Endlich hat die Einrichtung auch Internet. Ohne Internet war es in der heutigen Zeit wirklich schwierig“, ergänzt Reinhold Weiss.

Langsam geht es wieder los. In den nächsten Wochen gibt es mehrtägige Kurse und Veranstaltungen. Am letzten Donnerstag im September kann ab 14 Uhr in gemütlicher Runde Platt gesnackt werden. Vom 8. bis 10. Oktober geht es weiter mit einem Skulptur-Kurs für jeden, der eine wetterfeste Skulptur für Haus oder Hof entstehen lassen will. Und speziell für Männer: am 16. Oktober werden von 9 bis 13 Uhr Speisen der Heimatküche unter Anleitung gekocht und natürlich probiert.

Vereinsjubiläum wird gefeiert

Bevor das aber alles stattfindet, wird das 30-jährige Vereinsjubiläum gefeiert. „Das kann man nicht einfach so untergehen lassen“, betont Sabine Dubois. Deswegen werden am Sonnabend, den 18. September, alle eingeladen, die Lust haben, den besonderen Tag mit dem Team zu feiern. Das geschieht mit einem Hoffest von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Heimvolkshochschule Vogelsang (Haus 12). Auf dem Anwesen in der Gemeinde Neuburg wird einiges los sein.

Oltimer rollen vor

Neben Kinderanimation und Musik von „Knopf und Zopf“ wird es unter anderem eine Feuerwehrvorführung geben und ein Indianerdorf ist aufgebaut. Höhepunkt des Tages ist ein Oldtimertreffen. Viele Menschen aus der Umgebung kommen mit ihren alten Autos, Motorrädern, Traktoren und weiteren landwirtschaftlichen Gerätschaften vorbei. Weitere Fahrzeugfans sind willkommen: „Jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen und den eigenen Oldtimer ein letztes Mal ausführen und die Ausstellung vergrößern zu können, bevor diese wieder in den Winterschlaf müssen“, lacht Reinhold Weiss.

Auch ein Treffen ehemaliger Bewohner des Dorfes und des Jagdschlosses ist geplant. Für das leibliche Wohl ist mit herzhaften, deftigen und süßen Speisen gesorgt. „Wir freuen uns über jeden, der auf einen Plausch vorbeikommen möchte“, so Reinhold Weiss und Sabine Dubois.

Mehr Infos unter: 038 426 / 20 350 oder HVHS-Vogelsang-eV@t-online.de

Von Annalena Wallenta