Freiwillige sammeln Spenden für Kriegsgräber in Bad Doberan

Bad Doberan

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammelt auch in diesem Jahr wieder Spenden auf der Straße und an Haustüren. Vier Wochen lang, im Zeitraum vom 28. Oktober bis zum 24. November, beteiligen sich auch die Ehrenamtlichen des Regionalverbandes Bad Doberan an der Sammelaktion. Das teilte Kreisgeschäftsführer Volkmar Mehl mit. „Ich bitte Sie herzlich, die humanistische Arbeit und das Friedenswerk des Volksbundes auch in diesem Jahr wieder mit einer Spende zu unterstützen“, sagt die Kreisvorsitzende Stefanie Drese, an die Bürger gewandt.

Etwa einhundert Mitglieder hat der Kreisverband, der sich in ­mehreren Projekten engagiert. An der Europaschule in Rövershagen gibt es beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft „ Kriegsgräber“. Für die Kriegsgräberfürsorge ist der Verband auf Spenden ange­wiesen. Aus diesem Grund gibt es jährlich Haus- und Straßensammlungen. 648,65 Euro kamen dabei im vergangenen Jahr zusammen.

Von OZ