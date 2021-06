Bad Doberan

Neustart nach der Pandemie bedeutet an der Volkshochschule (VHS), dass es hoffentlich wieder in Präsenz losgehen kann. Das wünscht sich Dr. Petra Zühlsdorf-Böhm, Leiterin VHS Landkreis Rostock. „Wir bieten ab dem 21.Juni für Juli und August zunächst Sommerkurse an“, sagt sie.

„Vor allem im Fachbereich Gesundheit mit aktiven Kursen zur Bewegung und Entspannung.“ Das sollte viele Altersgruppen ansprechen. „Weiterhin kommen Bildungsangebote im Bereich Kunst und Kultur.“ Das Ziel ist, dass die Kursteilnehmer wieder eine Möglichkeit erhalten, in der Gemeinschaft zusammenzukommen, um etwas zu lernen. „Im Austausch mit anderen zu sein. Sich künstlerisch oder sportlich zu betätigen, das hat uns allen sehr gefehlt“, sagt sie.

Dr. Petra Zühlsdorf-Böhm, Leiterin VHS Landkreis Rostock: „Wir bieten ab dem 21. Juni für Juli und August zunächst Sommerkurse an.“ Quelle: Sabine Hügelland

Sommerkurse an der VHS in Bad Doberan

Die Kursleiter nutzen zum Beispiel die Doberaner Außenanlage der VHS. Geboten wird unter anderem der Kurs Wirbelsäulengymnastik mit Julia Janz ab 21. Juni um 10 Uhr. Der Yoga-Sommerintensivkurs mit Gabriele Haase wird am 1. Juli um 8.30 Uhr durchgeführt. „Achtsamkeit mit Danai – Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht“ leitet Danai Krüger am 10. Juli um 10 Uhr. Qigong bietet Klaudia Hinke ab 19. Juli um 16 Uhr. Der Fotokurs Botanik findet am 21. Juli um 9.30 Uhr mit Jana Bath statt. Der Kreativkurs Steine, Farben, Fischernetze folgt am 24. Juli um 10 Uhr mit Ines Heidtmann-Seidel. Der Kurs Tiffany Glaskunst kunterbunt: Sommer, Sonne, Meer, Natur startet am 24. und 25. Juli um 10 Uhr mit Silke Burmester.

Den Kreativkurs Steine, Farben, Fischernetze im Juli leitet Ines Heidtmann-Seidel Quelle: Privat

Ab September möglichst regulären Unterricht

„Ab September möchten wir in einen möglichst regelhaften Betrieb starten. Aber eben jetzt schon den Sommer nutzen. Deswegen finden unsere Angebote zunächst draußen statt, an der frischen Luft, wo die Hygienevorgaben gut einzuhalten sind“, betont Petra Zühlsdorf-Böhm.

„Wir freuen uns sehr auf interessierte Besucher, werden aber auch unser Onlineangebot weiter fortführen.“ Es stecke einfach zu viel Arbeit darin. Die Dozenten konnten zum Beispiel von Bad Doberan oder Güstrow aus Teilnehmende überall im Landkreis unterrichten. Für viele, die wenig Zeit haben und nicht so viel fahren möchten, ist das eine sehr gute Lösung, um dennoch an Kursen teilzunehmen zu können.

VHS-Cloud erfolgreich

„Die VHS-Cloud nutzten vor der Pandemie deutschlandweit 100 000 Besucher. Jetzt sind es um die 700 000. Das ist ein Quantensprung in der Nutzung digitaler Medien für uns.“ Auf der Lernplattform können unter anderem Aufgaben und Studienmaterialien hinterlegt oder Fotos hochgeladen werden. „Ohne deswegen zum Beispiel über Facebook gehen zu müssen. Da geht es doch auch um Datenschutz“, sagt Petra Zühlsdorf-Böhm.

Viele Kursteilnehmer lernten, mit der Cloud umzugehen. „Warum wollen wir dies nicht auch in Zukunft für moderne Lernformate nutzen? Wir sehen das als sinnvolle Ergänzung für alle, die auch online lernen wollen“, so die Leiterin, „denn unsere Cloud ist mehr als nur ein Konferenztool.

Auch online am Präsenskurs teilnehmen können

Aktuell ist es technisch schon möglich, sich in einen Präsenzkurs an der VHS von zu Hause zuzuschalten. „Es kann ja zum Beispiel wetterbedingt passieren, dass nicht jeder in die VHS fahren kann“, gibt sie zur Überlegung. „Oder jemand hat sich ein Bein gebrochen und kann deshalb nicht vor Ort im Kurs anwesend sein“, sagt sie. Die VHS möchte deshalb in Zukunft unbedingt weiter hybride Lernformen ermöglichen. „Jetzt freuen wir uns natürlich ganz besonders auf die Rückkehr zum Präsenzunterricht.“

„Für den Lernort Volkshochschule ist die persönliche Begegnung und der Austausch unverzichtbar. Das Miteinander hat auch eine wichtige soziale Komponente“, sagt sie. Viele Kursteilnehmer haben dies sehr vermisst. „Sie haben sich zum Teil zu Hause zurückgezogen und möchten nun wieder unter Menschen sein. Die Kursleiterinnen und Mitarbeiterinnen der VHS freuen sich auf den Neustart und hoffen sehr, dass es mit dem guten Wetter für die Freiluftangebote klappt“, so Petra Zühlsdorf-Böhm.

Weitere Infos unter www.vhs-lkros.de

Von Sabine Hügelland