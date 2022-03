Rostock

Zwei Mal musste die Premiere verschoben werden, am Samstag war es mit eineinhalbjähriger Verspätung endlich soweit: Am Volkstheater Rostock konnte die Uraufführung des zweiteiligen Tanzabends „Saturn Return“/„The Great Migration“ unter Hygieneauflagen stattfinden.

Der erste Teil widmet sich einem kosmischen Thema. Mit „Saturn Return“ hat Lester René Gonzáles Álvarez ein Stück choreografiert, dass den astrologischen Einfluss des Saturn auf das Leben zum Inhalt hat. Der auffälligste Planet unseres Sonnensystems braucht 27 bis 29 Jahre, um wieder an dem Punkt zu sein, an dem er bei der Geburt jedes Einzelnen stand. Mit etwa 29, 58 und 87 Jahren – so man sie erreicht – soll es demnach im Leben zu entscheidenden Umbrüchen kommen.

Für diese Lebensstationen hat Gonzáles Álvarez – von 2012-2014 selbst Tänzer am Volkstheater – kraftvolle und eindrucksvolle Bilder geschaffen. Jede Bewegung ist durchchoreografiert und passt sich der Musik an, die der Komponist Johann Pätzold geliefert hat.

Kostümbildnerin Eleonora Fabrizi hat die Tänzer in Raumanzüge gekleidet, als Symbol für die kosmische Reise. Im Bühnenbild von Franziska Schmidt dominieren die Videoprojektionen von Christian Pulkenat, die das Weltall simulieren. Der leuchtende Ring des Saturn wirkt fast bedrohlich, wenn er die Bühne mitsamt Tänzern einnimmt. Herausragend sind die Soli von Katharina Platz und Linda Kuhn zu nennen, die die Geschichte umrahmen.

Zweites Stück durch Ukraine-Krieg so aktuell wie nie

Den zweiten Teil des Abends „The great migration“ des aus Albanien stammenden Choreografen Blenard Azizaj hat die Aktualität durch den Krieg in der Ukraine eingeholt. In seiner Arbeit verarbeitet er die Themen Abreise, Erinnerung, Ankunft und Hoffnung von Flüchtenden.

Auch hier agiert das Ensemble stark, das fließend die Rollen wechselt. So stellen die insgesamt acht Tänzerinnen und Tänzer auch Grenzwächter, Helfer und Behörden dar. Nicht immer ist dieser Rollenwechsel klar zu erkennen. Auch möchte man sich in einigen Szenen wünschen, dass das Ensemble doppelt so groß sein möge.

Die Musik von Diego Noguera Berger ist ein Klanggemälde. Mal bedrohlich und schmerzhaft, aber auch freudig und zart. Unwetter, Hubschraubergeräusche und Volkstänze werden verarbeitet. Auch für diese Produktion haben Franziska Schmidt und Eleonora Fabrizi Bühnenbild und Kostüme entworfen. Ein weißer Vorhang zeigt Grenze oder Mauer. Naturfarben und arabisch anmutend sind die Kostüme.

Das Ende ist optimistisch. Ein Paar findet sich. Ein roter Luftballon fliegt. Gleichzeitig fällt zur Erinnerung die Rettungsdecke auf den Bühnenboden. Das Publikum hat sich mit langanhaltendem Applaus bedankt und eindeutig signalisiert, dass es mal wieder Zeit war, ins Theater zu gehen.

Nächste Vorstellungen: 18. und 25.3.2022, 19.30 Uhr, Großes Haus, Volkstheater Rostock

Von Gabriele Struck