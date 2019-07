Alt Karin

Da sind sich die Cariner und die Kirch Mulsower sofort einig gewesen: Wenn die Wahlen vom 8. September durch sind und zwei weitere, sozusagen die Kirch Mulsower Mitglieder der Gemeindevertretung feststehen, soll eine „Exkursion“, „eine große Fahrradtour“ der Volksvertreter durch die neue Großgemeinde Carinerland führen. So kam es am vergangenen Donnerstag auf der konstituierenden Sitzung in Alt Karin zur Sprache und so werde es sein, bestätigte die jetzt laut Kommunalverfassung „1. stellvertretende Bürgermeisterin“ Heike Chrzan-Schmidt. Sie ist die einzige Kandidatin für die ebenfalls am 8. September anstehende Bürgermeisterwahl in beiden Ex-Gemeinden und muss sich dann auch wieder ihre beiden Stellvertreter neu wählen lassen. Bis dahin ist Heike Dassow die Stellvertreterin der Stellvertreterin. Über die Besetzung der Ausschüsse entschieden die bereits am 26. Mai gewählten acht Gemeindevertreter noch nicht: „Das haben wir fairnesshalber vertagt, wegen der Demokratie, damit die anderen nacher auch die Möglichkeit haben, an den Ausschüssen teilzunehmen“, erklärte Heike Chrzan-Schmidt. Sie hatte die Kirch Mulsower gebeten, drei Leute aus ihrem bisherigen Gemeinderat an den aktuellen Sitzungen von Carinerland teilnehmen zu lassen:„So sind sie schon im Geschehen dabei.“

Am Donnerstag waren Thomas Jenjahn, Holger Meyer und Olaf Giertz dabei. In Vorbereitung der 800-Jahr-Feier von Kamin am 13. und 14. Juli wurden alle Orte der Gemeinde aufgerufen, sich entsprechend der Zeiten am Umzug zu beteiligen, der am 13. Juli um 12 Uhr vor dem Moitiner Gemeindehaus starten soll (Sammeln ist bereits um 11 Uhr). Holger Meyer meldete schon mal an, dass Clausdorf am 15. August 2020 seine 725-Jahr-Feier ausrichten werde. Auch Thomas Jenjahn blickte in die Zukunft: „Wenn wir nach dem 8.9. hier eine vollzählige Gemeindevertretung und die Ausschüsse besetzt haben, wächst es auch vernünftig zusammen.“

Thomas Hoppe