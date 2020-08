Heiligendamm

„Das war ein Chaos letztes Wochenende in Heiligendamm“, sagt Torsten Jentzen in Bezug auf den Verkehr und die Parkplatzsuche. Im sozialen Netzwerk Facebook lauten die Kommentare ähnlich wie die des Bad Doberaners: Parkplätze waren überfüllt, die Seedeichstraße zwischen Heiligendamm und Börgerende zugeparkt. Könnte ein Shuttleservice vom Markt in Bad Doberan oder der Rennbahn die Situation im ersten deutsche Seebad entspannen? Eine Rolle dabei könnte auch der geplante Baumwipfelpfad an der Rennbahn spielen.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat sich am Dienstag mit dem Nahverkehr in Bad Doberan auseinandergesetzt. Ziel ist es, Anregungen und Ideen zu sammeln, mit denen das Verkehrskonzept überarbeitet werden soll. Wie sieht es mit einer Anbindung des Citybus an den Strand oder der Einrichtung eines Shuttleservice vom Markt aus, wollte Stefan Grammann (JUS), Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, wissen. „Es gibt wenige ÖPNV-Angebote, um an den Strand zu kommen.“

Shuttle muss finanzierbar sein

Tobias Heuer, Leiter Vertrieb und Verkehrssteuerung beim Busunternehmen Rebus, verwies auf die Finanzierbarkeit. Ein Kleinbus bedeute nicht automatisch, dass er weniger koste als ein Zwölf-Meter-Bus. „Wir müssten für einen Stundentakt Preise nehmen, dass es keinen etwas nützen würde“, erläuterte Heuer.

Marko Harder (Für Doberan) regte daraufhin an, den Bus über die Tourismusabgabe mitzufinanzieren. Tourismuschefin Danielle Zimmermann erwiderte, dass das auch die Idee der Modellregion ist, die Rerik, Kühlungsborn, Wittenbeck, Bastorf, Steffenshagen, Kröpelin, Nienhagen, Börgerende-Rethwisch und Bad Doberan bilden sollen. In der Modellregion sollen Konzepte für eine neue Finanzierung der Infrastruktur und die bessere Steuerung der Gästeströme erarbeitet und getestet werden.

Auffangparkplatz für Gäste schaffen

Weitere Idee: Ein Auffangparkplatz für Urlauber, darunter auch Strandbesucher, auf der Rennbahn zu schaffen. „Der Baumwipfelpfad wird ein Besuchermagnet. Von daher wäre eine Anbindung mit Bus absolut sinnvoll“, sagte Zimmermann. „Es macht sich im Sommer in der Saison bezahlt, von da einen Shuttleservice nach Doberan und Heiligendamm einzurichten“, ist auch Bauamtsleiter Norbert Sass der Meinung. „Wir schaffen uns da eine Situation, wo wir mit zusätzlichen tausend Leuten zurechtkommen müssen, da brauchen wir ein greifendes Verkehrskonzept.“ In dem Zusammenhang müsse auch geklärt sein, wo eine Haltestelle eingerichtet werden könnte. Bisher gibt es eine an der Dammchaussee – ohne Haltebucht für den Bus.

Die Ausschussmitglieder waren sich einig, die Prüfung eines Shuttleservice von der Rennbahn und eine Bezuschussung in das Verkehrskonzept aufzunehmen. Torsten Jentzen wies jedoch darauf hin, dass es in Heiligendamm jetzt schon eng sein. Wo soll der Bus wenden und welche Flächen gehören eigentlich noch der Stadt, um vielleicht eine Wendeschleife zu bauen? „Mit dem Bus sehe ich da keine Lösung.“

Von Anja Levien