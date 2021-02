Bad Doberan

Sabrina Lenter steht in ihrem kleinen Salon an der Klosterstraße in Bad Doberan und lässt den Blick durch die Fenster über das Klosterareal schweifen. „Ein paar Mal in der Woche bin ich hier, um einfach die Umgebung zu fühlen“, sagt die 40-Jährige und lächelt. Dabei ist ihr nach den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Land ganz und gar nicht nach Lachen zumute. Denn viel mehr als ein Gefühl bleibt der Physiotherapeutin und Kosmetikern in ihrem „Meerwerk Spa & Physio“ auf absehbare Zeit nicht. „Wir haben seit November geschlossen“, macht Lenter deutlich. „Wenn sich daran auch im März nichts ändert, gehen wir in den fünften Monat – das ist eine Vollkatastrophe.“

Dass sie ihr Geschäft auch im Februar nicht öffnen darf, „war eigentlich klar“, sagt die Inhaberin. „Aber ich muss das jetzt trotzdem erst mal verdauen.“ Wirklich nachvollziehen könne sie die Begründungen für die massiven Einschnitte nicht, betont Sabrina Lenter: „Zuerst waren wir bei einem Inzidenz-Wert von unter 100, dann bei unter 50, jetzt soll es eine Zahl unter 35 sein. Es ist schwierig, hier eine fachliche Kompetenz zu sehen.“

Anzeige

Unverständnis über unterschiedliche Hygiene-Auslegungen

Denn vor allem mit Blick auf Hygiene- und Abstandsbestimmungen sehe sie keinen Grund, warum etwa Friseure ihre Läden wieder öffnen dürften, Kosmetiker und Physiotherapeuten aber nicht. „Damit wir uns nicht falsch verstehen“, erklärt Lenter. „Ich freue mich für jeden Friseur, der endlich wieder Kunden begrüßen darf, und ich freue mich auch für jeden Kunden – aber Sinn macht es nicht.“ Denn die Hygiene-Auflagen seien in ihrem Salon durchaus zu erfüllen gewesen: „Wir arbeiten alle mit FFP2-Masken, dazu benutzen wir noch ein Visier. Ich glaube, der äußere mediale Druck war mit Blick auf die Friseure einfach zu groß.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was auch immer letztlich den Ausschlag gab – „für uns kommt die für den 1. März angekündigte Öffnung genau richtig“, sagt Daniela Härtel, die in der Doberaner „Villa Weitsicht“ neben einem Restaurant und einem Veranstaltungsraum auch einen Friseursalon eingerichtet hat. „Viel früher hätten wir das Organisatorische auch nicht geschafft.“ Denn seit Donnerstagmorgen seien gleich drei Mitarbeiterinnen damit beschäftigt, Termine zu koordinieren: „Die Telefone stehen kaum noch still.“ Ob per Anrufbeantworter, WhatsApp oder im direkten Gespräch – „alle freuen sich, dass es bald wieder losgeht“, so Härtel.

„Seit Donnerstagmorgen sind drei Mitarbeiterinnen damit beschäftigt, Termine zu koordinieren. Die Telefone stehen kaum noch still.“ Daniela Härtel, Inhaberin eines Friseursalons in der „Villa Weitsicht“ Quelle: Lennart Plottke

Ihr großer Vorteil: „Wir werden das Restaurant und den Veranstaltungsraum auch fürs Haareschneiden nutzen und können unsere Kundschaft und die Mitarbeiter so auf drei Räume verteilen“, erklärt die Geschäftsfrau. „Das entzerrt natürlich vieles.“

Einzelhändler fordern endlich konkrete Perspektiven

Genügend Platz, um alle Hygienebestimmungen einzuhalten, gibt es nach Auffassung von Petra Stahl-Nehls auch in der „Schatzinsel“ im Einkaufszentrum Walkenhagen. Das Geschäft für Schreibwaren und Geschenkartikel darf derzeit nur kurz für den Postdienst öffnen. „Montags und freitags haben wir von 15 bis 16.30 Uhr auf, samstags von 9.30 bis 13 Uhr“, sagt die Mitarbeiterin. „Die Kunden können dann Briefmarken kaufen oder auch vorher telefonisch bestellte Schreibwaren abholen – dabei würden sie gern auch noch bei uns im Laden stöbern.“

„Ich wünsche mir von der Politik endlich konkrete Perspektiven. Wir pfeifen auf dem letzten Loch.“ Petra Stahl-Nehls, Mitarbeiterin der „Schatzinsel“ Quelle: Katarina Sass

Monatelange Einschränkungen, die Petra Stahl-Nehls nicht verstehen kann: „Die Räumlichkeiten sind 200 Quadratmeter groß. Wo ist das Problem, wenn sich hier zwei Kunden gleichzeitig bewegen?“ Sie wünsche sich von der Politik endlich konkrete Perspektiven, sagt die Doberanerin: „Wir pfeifen auf dem letzten Loch. Eigentlich macht mir die Arbeit großen Spaß und wir versuchen trotzdem, jedem Kunden gerecht zu werden.“

Nebenjob an der Impf-Hotline

Das wünscht sich auch Sabrina Lenter nach monatelanger Zwangspause. „Und dabei geht es ja nicht nur um den Wohlfühlaspekt“, stellt die Physiotherapeutin und Kosmetikerin klar. „Unsere Kunden haben auch medizinische Probleme – gerade in Zeiten mit Masken im Gesicht haben viele Menschen mit Ekzemen oder auch Akne zu kämpfen.“

Die Zukunft für ihr „Meerwerk“ ist noch immer ungewiss. Trotzdem versucht die Inhaberin, optimistisch zu bleiben: „Drei Monate kann man betriebswirtschaftlich vielleicht mal verkraften. Danach wird’s dann langsam eng.“ Um sich in Zeiten von Null-Einnahmen zumindest ein wenig finanziell über Wasser zu halten, setze sie sich seit Januar für 25 Stunden in der Woche an die Impf-Hotline des Landkreises, sagt Sabrina Lenter: „Ich erkläre älteren Menschen das Prozedere bei den Impfungen gegen das Coronavirus und mache ihnen Mut. Das ist manchmal schon ein absurder Seiltanz. . .“

Von Lennart Plottke