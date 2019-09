Vom Feld direkt zum Kunden: Der Gemüsehof Bastorf liefert Bio-Qualität

Bastorf

Biologisch, frisch und lecker: Das verspricht Landwirt Reinhard Wittwer (57) von seinem Gemüse. Seit 2002 betreibt er in Bastorf im Landkreis Rostock seinen Gemüsehof. Porree, Möhren, Sellerie, Blumenkohl, Brokkoli, Salate, Kürbisse, Fenchel, Zwiebeln, Bohnen, Kohlrabi, Rote Beete, Wirsing und Grünkohl baut der 57-Jährige auf circa drei Hektar Land an. Auf eines legt der studierte Agrarbiologe dabei besonders Wert: Chemikalien sind tabu.

Höherer Standard als durch EU-Richtlinien vorgesehen

Ein reiner Bio-Hof ist Wittwers Betrieb, in dem er neben dem Gemüseanbau auch rund 35 Hektar mit Getreide und Kleegras bewirtschaftet. „Ich wollte schon immer einen eigenen Hof führen“, erzählt der Gemüsebauer. Als er Bettina Schwing, seine jetzige Verpächterin, kennenlernte, stimmten ihre Vorstellungen sofort überein: „Sie wollte, dass die Flächen nach biologischen Richtlinien bewirtschaftet werden und ich wollte einen Bio-Betrieb aufbauen. So wurde ich der Bewirtschafter ihrer Felder in Bastorf“, schildert Wittwer den Beginn seines Gemüsehofs.

Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Wenke Kunath (38) kümmert er sich überwiegend allein um die drei Hektar Gemüse. Lediglich ein Auszubildender und ab und an Praktikanten sowie Aushilfen unterstützen das Paar. „Die Getreideflächen bewirtschaften wir größtenteils durch Lohnarbeiter – also andere Landwirte, die entsprechende Gerätschaften haben“, erklärt Wittwer.

Landpartie zu Bio-Höfen 62 Bio-Betriebe beteiligen sich in diesem Jahr an der Bio-Landpartie der Umweltorganisation BUND in Mecklenburg-Vorpommern. Neben landwirtschaftlichen Höfen öffnen Käsereien, Bäckereien, Mostereien, Röstereien, Mühlen, Fleischereien, Brennereien, Gärtnereien sowie Vermarkter ihre Türen. Besucher können die Arbeiten in den Betrieben kennenlernen, Produkte verkosten und mit den Produzenten ins Gespräch kommen, teilten die Veranstalter mit. Zudem gebe es besondere Aktionen vom Hoffest über Führungen durch die Betriebe, Trecker-Rundfahrten bis zum Melken, Füttern der Tiere oder Reiten. Viele der Höfe sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Der Organisator der Bio-Landpartie, BUND-Agrarreferent Burkhard Roloff, verteidigt die großen Bio-Betriebe. „Auch ein 1000-Hektar-Betrieb hat seine Berechtigung, wenn die Bio-Richtlinien eingehalten werden“, sagt er. Dass die Betriebe wachsen, um preisgünstig zu produzieren, sei ein Marktgesetz. Jeder Betrieb, der auf dem vergleichsweise niedrigen Standard des EU-Bio-Siegels wirtschafte, sei umweltverträglicher als ein konventioneller Hof.

Eines ist jedoch auf allen Flächen gleich: Es wird nach den Bioland-Richtlinien des Anbauverbands – einem Zusammenschluss von biologisch wirtschaftenden Bauern und Verarbeitern – gearbeitet. „Die sind deutlich strenger als es die EU-Verordnung für Bio-Lebensmittel vorgibt“, betont der 57-Jährige.

Natürliches Düngen durch Klee & Co.

Auf dem Gemüsehof werde deshalb vollkommen auf Gentechnik, chemisch-synthetische Düngemittel und Pflanzenschutz verzichtet. „Unser Boden wird durch einen jährlichen Fruchtwechsel natürlich gedüngt“, berichtet der Landwirt.

Zudem kommen Gründungspflanzen zum Einsatz, das heißt Pflanzen, die gezielt zur Bodenverbesserung angebaut und untergepflügt werden. Dazu zählen zum Beispiel der Weiße Senf, Lupinen, Klee oder Sonnenblumen. „Natürlich bedeutet diese Art Anbau auch Mehraufwand, da wir das Unkraut per Hand bekämpfen, und geringere Erträge“, sagt Wittwer schulterzuckend, aber das sei es ihm wert.

Ware noch morgens auf dem Feld

„Der Boden als Lebensgrundlage bleibt gesund erhalten. Es gelangen keine Chemikalien in den Boden, auch nicht in die Luft und wir nehmen keine Schadstoffe über die Lebensmittel auf“, begeistert sich Wittwer. Natürlich sei sein Gemüse zum Teil durch die viele Handarbeit sowie die verringerte Ertragsmenge etwas teurer, aber wenn die Kunden bereit sind das zu zahlen, tragen sie dazu bei, dass weniger Chemie in die Umwelt gerät.

Außerdem ist das Gemüse immer frisch, wie der Agrarbiologe betont: „Wenn wir ernten, dann morgens. Anschließend geht die Ernte direkt an den Abnehmer. Entweder sonnabends an unseren Wochenmarktstand in Wismar oder an einen der Hofläden, die „Gut Vorder Bollhagen“ oder „Querbeet“ in Garvsmühlen.“ Auch der Biohandel „Biofrisch Nordost“ in Teschendorf sei ein wichtiger Abnehmer. Langstreckentransporte werden vermieden, was ein weiterer Pluspunkt für Frische und Umwelt sei, wie Wittwer ergänzt.

Elf Monate frisches Gemüse

Fast das ganze Jahr über kann man das Bio-Gemüse aus Bastorf kaufen: Salate und Kohlrabis werden bereits Mitte Mai geerntet, Porree, Wirsing und Grünkohl können noch bis in den März des Folgejahres hinein vom Feld geholt werden. „Anfang April beginnen wir mit dem Auspflanzen und Säen. Im 14-tägigen Rhythmus pflanzen wird dann bis Ende Juli. Das sorgt für einen längeren Erntezeitraum“, erklärt der 57-Jährige. Da die Winter hier recht mild sind, können viele Sorten bis in den Dezember hinein geerntet werden, winterhartes Gemüse überstehe aber selbst Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Am Sonnabend, dem 21. September, haben alle Interessierten einmal die Chance Wittwers Reich zu erkunden. Denn dann öffnet der Gemüsehof Bastorf anlässlich der 12. Bio-Landpartieseine Pforten für Gäste. „Um 11 und um 15.30 Uhr bieten wir Führungen durch unsere Gemüsebeete an“, freut sich der Agrarbiologe. Außer ihm werden an diesem Tag 61 weitere Bio-Betriebe aus ganz MV ihre Höfe, Werkstätten und Manufakturen öffentlich zugänglich machen und ihre Arbeit vorstellen.

Bio-Anbau auch in Boienhagen und Stellshagen

Zu ihnen zählt auch der Hof „Lebendiger Landbau“ in Boienhagen bei Grevesmühlen, der unter anderem von den Jungbauern Laura Koch (29) und Johannes Walzer (28) betrieben wird. Auf dem Hof werden Gemüse und Obst für Abonnenten angebaut.

Was für den Sonnabend geplant ist, verrät Johannes Walzer: „Wir werden um 11 und um 15 Uhr Hofführungen veranstalten. Dann gibt es einen Verkaufsstand mit Gemüse und Eiern, einen Staudenbasar und eine Saatgut-Tauschbörse sowie verschiedene Speisen.“ Kinder, so verrät Laura Koch, können Holzfiguren basteln oder an der Schnitzeljagd teilnehmen. Zudem werden Experimente mit Fruchtleder vorgestellt.

Traditionelle Landwirtschaft auf zwölf Hektar gibt es ebenso in Stellshagen ( Landkreis Nordwestmecklenburg) zu erleben. Die Felder rund um das Gutshaus, das heute ein Bio- und Gesundheitshotel ist, dienen dem Gemüse- und Obstanbau. Alles was hier geerntet wird, wird anschließend in der Hotelküche verarbeitet.

Zur Bio-Landpartie ist um 10.30 Uhr eine Führung durch den Kräutergarten geplant, um 13 Uhr wird zu einem Workshop mit dem Thema „Vom Apfel zum Saft“ geladen und um 14 Uhr kann der Duftgarten besichtigt werden.

Von Maria Baumgärtel