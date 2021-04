Börgerende

Ein hübsches „Fräulein Backfisch“ bietet seit dem 2. April einen Imbiss-Service auf dem Gelände der Märchenpension an der Seestraße, die von ihrer Mutter geführt wird, an. Kathrin Benicke arbeitet eigentlich seit zehn Jahren als Managerin im Tattoo-Atelier ihres Mannes. Doch durch die lange Schließzeit wegen der Corona-Pandemie musste eine Zusatzmöglichkeit für die Familienkasse gefunden werden. Denn zur Familie gehören auch der fünfjährige Kasimir und der zweijährige Milosch.

Börgerende kennt sie aus Kindertagen

„Mich verbindet viel mit Börgerende“, sagt die 36-Jährige. „Weil mein Opa hier ein Sommerhaus besaß, verbrachte ich viel Zeit meiner Kindheit hier“, so Kathrin Benicke. „Ich wollte jetzt eigenes Geld verdienen. Schließlich wollen wir noch in diesem Jahr heiraten und das kostet.“ Das Paar hat ein großes Ziel. Das spornt an, auch wenn es noch keine große Feier geben wird.

Ihre Fischbrötchen sollen etwas Besonderes sein. Die Remoulade sowie Panade für den Fisch sind hausgemacht. „Monatelang mussten Freunde immer wieder neue Rezepte verkosten“, so Kathrin Benicke. Es sind jedoch Rezepte, die sie nicht weitergibt. „Nur so viel: In der Panade ist Dinkel- und kein Weißmehl drin. Dadurch ist sie glutenfrei“, sagt sie. „Und wir nutzen nur nachhaltiges Verpackungsmaterial. Ums Fett kommt leider niemand bei paniertem Fisch herum.“

Ihre Inspiration holte sie sich aus vielen Ländern. „In Island bin ich sozusagen auf den Backfisch gekommen. Doch das Rezept ist eine Mischung aus isländischen, englischen, deutschen und holländischen Einflüssen.“ Das macht neugierig. „Und wir bieten frische Pommes aus frischen Kartoffeln an. Es war schwierig, die hier oben zu bekommen“, so die Jungunternehmerin.

Hausgemacht und lecker ist der Backfisch. Quelle: Privat

Erst einmal nur drei Monate geöffnet

„Ich habe mir drei Monate Zeit gegeben. Dann schaue ich, wie es weitergehen kann“, sagt sie. Der Standort ist ideal bei Mutti, weil er nicht weit vom Strand entfernt ist. Geöffnet ist donnerstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. „Vielleicht auch länger. Da muss ich sehen, wie der Imbiss angenommen wird.“

Zukünftiger ist Tattoo-Künstler

„Ich liebe Wortspiele“, so ihr Mann Björn Heuwers. „Deshalb heißt unser Angebot auch Frisch-FischBrötchen“, sagt er und lacht. Er studierte Kunst und arbeitete eine Zeit lang als Designer. Doch Heuwers wollte selbst bestimmen, was seine Arbeit ausmacht, und eröffnete sein Tattoo-Atelier in Potsdam. Seine Arbeiten sind sehr künstlerisch geprägt und einzigartig. Auf dem rechten Oberarm seiner Partnerin befindet sich auch das Babyaugenpaar eines ihrer Kinder, welches er ihr unter die Haut brachte. Es wirkt schon fotografisch, so detailgetreu kann Heuwers arbeiten. „Ich weiß ja nicht, ob ich wieder schließen muss. Deshalb ist das mit den Fischbrötchen schon eine gute Möglichkeit für uns als Familie“, sagt er. „Ich esse so gern Backfisch, obwohl ich sonst Vegetarier bin.“ Das Logo für den Fischstand entwarf er selbst.

Kathrin Benicke sammelte in Berlin erste Imbissverkaufserfahrung

Schon in Berlin hatte seine Frau ein Imbissgeschäft, da noch gemeinsam mit ihrem Bruder. Als beide nach knapp zwei Jahren eigene Wege gehen wollten, suchte Kathrin Benicke nach etwas Neuem. „Ich habe mein Abi nachgemacht, eine Ausbildung zur Erzieherin begonnen und dann meine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt“, sagt die zierliche Frau. Ich überlegte, wie es in der Pandemie-Zeit mit uns weitergehen kann. Anfangs war ein wenig Skepsis bei ihrem Mann vorhanden, weil niemand weiß, ob das Fischbrötchen-Geschäft auch gut läuft. „Allerdings: An der Küste gehen Fischbrötchen doch immer“, sagt sie.

Einen Hygienepass hatte die Potsdamerin bereits, alles andere wie Genehmigungen brauchte viel Zeit. „Wir konnten glücklicherweise noch einen Imbisswagen mieten. Das boomt scheinbar gerade.“

Ihre Liebe soll jetzt mit einer Hochzeit besiegelt werden

Die beiden sind guter Dinge. Ihre Liebe begann sehr ungewöhnlich, denn erst lernte Björn Heuwers ihre Freundin kennen. „Ich suchte nach einem guten Tattoo-Studio. Sie gab mir seine Adresse weiter“, erinnert sie sich. Es dauerte noch, bis die beiden endlich zusammenfanden. Und jetzt soll es für immer sein – mit einer Hochzeit besiegelt.

Von Sabine Hügelland