Von Bad Doberan bis Neubukow: Rathäuser fahren auf E-Autos ab 

Neubukow/Satow/Bad Doberan

„Ich werde nicht abgeschleppt“, sagt Neubukows Bürgermeister Roland Dethloff nachdrücklich, weil er sich sicher wähnt, dass die Batterien des neuen Elektroautos der hiesigen Stadtverwaltung lange genug halten. 390 Kilometer werden als Reichweite mit vollen Akkus vom Hersteller genannt.

„Ich habe das noch nicht voll ausreizen müssen“, erklärt dazu der Rathauschef weiter und ergänzt: „Bis Güstrow sind es hin und zurück rund 120, 130 Kilometer.“

20 Jahre „gute Dienste“ geleistet

Nachdem das alte Dienstfahrzeug, ein VW Passat, der Neubukower Stadtverwaltung zwanzig Jahre und 170 000 Kilometer lang „gute Dienste“ erwiesen habe, habe man sich im Vorjahr entschieden, „doch neu zu orientieren“. „Wir wollen damit auch ökologischen Belangen Rechnung tragen“, sagt der Verwaltungschef und räumt ein: „Dass man da natürlich auch unterschiedlicher Auffassung sein kann, wenn man die Batterie betrachtet.“

Aber alles andere, das passe schon: „Wir sollten ja auch mit der Zeit gehen. Denn in der Energiewende sind wir mitten drin. Zwar glaube ich nicht, dass rein elektrische Antriebe die einzige Lösung sein werden, aber sie werden ein Bestandteil sein, neben Wasserstoff und Brennstoffzellen. Und die kleineren Entfernungen kriegt man damit sehr gut hin. Auch für die Batterien wird es ökologische Lösungen geben.“

Seit Mitte Oktober seien er und Mitarbeiter des Rathauses mit dem Renault Zoe unterwegs und er sei bis jetzt damit sehr zufrieden, betont Roland Dethloff: „Alle Anforderungen, die man an ein Fahrzeug der Verwaltung stellen kann – eigentlich nur das Fortbewegen von Personen von A nach B – hat es erfüllt.“ Selbst bei seiner Größe von 1,93 Metern hätte er noch ausreichend Kopffreiheit: „Ich komme damit sehr gut zurecht. Zudem sei man auch schon mit drei Personen im Auto unterwegs gewesen: „Das funktioniert ebenfalls.“

Neubukower testeten auch BMW und VW

Zunächst waren ebenso Modelle von VW und BMW in der Schliemannstadt getestet worden. „Letztendlich hat Renault überzeugt. Dieser Typ ist ja auch schon länger auf dem Markt“, sagt der Bürgermeister. Und der Franzose wurde für die Neubukower in Eigenregie noch aufgewertet: „Dank der Unterstützung durch Michael Mundt wurde das Auto jetzt auch farblich schick gemacht und durch das Neubukower Wappen an der Karosse wird offensichtlich, dass wir uns hier elektrisch fortbewegen.“

Aufgeladen werde der Akku an der sogenannten Wall-Box in der Rathausgarage am Markt. Als die Batterie auf 30 Prozent ihrer Leistung herabgesunken war, hätte es vier Lade-Stunden bedurft, bis wieder 100 Prozent zur Verfügung gestanden hätten. Auch bei der Kälte könne man den Renault relativ schnell aufwärmen: „Er ist da wie ein anderes Auto auch. Dazu natürlich sehr ruhig, sehr angenehm – bis 30 km/h mit einer Geräuschverstärkung, damit das äußere Umfeld überhaupt wahrnimmt, dass hier ein Auto unterwegs ist.“

Hier könnten öffentliche Ladesäule stehen

Öffentliche Ladesäulen in der Stadt – auf dem Markt und nahe der Sporthalle – seien bereits vor drei Jahren im Gespräch und Fördergelder des Bundes schon zugesagt gewesen, doch die Eigenmittel für die Kommune wären viel zu hoch gewesen. Da habe man sich in Abstimmung mit der politischen Ebene gegen die Errichtung eigener Säulen entschieden: „Wir sind der Auffassung, dass das Sache des Energieversorgers in Abstimmung mit dem Bund und der Autoindustrie sein muss.“ Parkplatzflächen würde die Stadt aber schon bereitstellen.

So soll es ja demnächst in Kröpelin laufen, wo lediglich noch über den Platz diskutiert wird, auf dem dann die Rostocker Stadtwerke eine Ladesäule errichten wollen. Über ein E-Auto für die Verwaltung ist dagegen noch nichts bekannt geworden, während die Amtskollegen in der benachbarten Gemeinde Satow bereits im Vorjahr einen Hybrid-Ford bestellt haben. Der sei allerdings quasi vor der Auslieferung wegen einer Batterie-Sache zurückgerufen worden.

„Nun warten wir auf die Lieferung“, sagt dazu Bürgermeister Matthias Drese und erklärt die Hybridwahl damit, weil seine Gemeinde eine größere Fläche habe: „Wir kommen mit einem reinen E-Auto nicht so weit.“

Weiteste Fahrt: Nach Schwerin ins Ministerium

„Unsere weiteste Dienstfahrt damit wäre im Prinzip mal nach Schwerin ins Ministerium und da ist eine Reichweite von circa 300 Kilometern genug“, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz zum vollelektrischen Skoda, der seiner Verwaltung zur Verfügung steht – neben zwei anderen Dienstwagen mit Verbrennungsmotor.

„Wir sind total zufrieden mit dem Auto. Das ist auch sehr günstig, wir leasen das Fahrzeug“, sagt der Verwaltungschef noch und verweist darauf, dass das E-Auto auf dem Innenhof des Rathauses mit zertifiziertem 100-prozentigen Öko-Strom „aufgetankt“ wird, auf den mittlerweile das gesamte Haus umgestellt worden ist.

Während in der Münsterstadt auch die Kirchengemeinde und das Wohnungsunternehmen WIG elektrisch unterwegs sind, fährt in Kühlungsborn die „Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH“ mit einem E-Nissan durch die Urlauberregion. Auf die Frage, was in dieser Richtung in der Stadtverwaltung laufe, verweist der stellvertretende Bürgermeister Dirk Lahser auf die Zukunft: „Wenn die Zeit reif ist, wollen wir natürlich auch auf diese Autos mehr Augenmerk legen. Ich persönlich erwarte, dass der Trend zum Wasserstoff-Antrieb geht – wollen wir mal gucken.“

Von Thomas Hoppe