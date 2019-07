Reddelich

Am Freitag startet um 17.30 Uhr das Dorffest in Reddelich mit dem traditionellen Volleyballturnier. Es treten gemischte Mannschaften aus den einzelnen Straßenteilen von Reddelich sowie deren Nachbargemeinden an. Die Versorgung übernimmt der Reddelicher Feuerwehrverein. Es wird neben Bier vom Fass, Mixgetränke auch Bratwürste und Steaks vom Grill Sowie Pommes Frites aus der Fritteuse geben, teilt das Festkomitee mit. Am Abend findet ab 21 Uhr die Disco auf dem Festplatz mit Tanzmusik statt.

Am Sonnabend beginnt um 13 Uhr das Dorffest, 14.30 Uhr startet das Kulturprogramm. Dort präsentieren, neben den Kindern der Kita „Rohrspatz“ aus Reddelich, verschiedene Künstler aus der Region ihr Programm. So werden die Hafenlotzen die Kaffeezeit begleiten. Anschließend tritt die Trommelgruppe Akwaaba auf. 17.15 Uhr werden die Blue Linedancer den Nachmittag abrunden. Zu den Dauerangeboten des Tages gehören unter anderem eine Tombola, eine Schießbude, die Bastelstraße, Kutschfahrten, Kinderschminken, Hüpfburg. Weiterhin wird die neuste Ausgabe der Dorfzeitung Raducle und der Informationsstand der Obstarche präsentiert. Das Abendprogramm startet um 20 Uhr mit DJ Dirk Rath.

Deutschlandcup im Feuerwehrsport

Im Ostseebad Nienhagen findet am Sonnabend der Deutschlandcup im Feuerwehrsport statt. Insgesamt treten die Mannschaften übers Jahr in drei Wettbewerben an, der zweite ist auf dem Gelände hinter dem Feuerwehrgerätehaus, Kliffstraße. Nach der Eröffnung um 8 Uhr findet von 8.30 Uhr bis 12 Uhr der 100-Meter-Hindernislauf statt. Von 12 bis 15 Uhr steht die Disziplin Aufstieg mit Hakenleitern auf dem Programm, von 15 bis 15.30 Uhr ist die Gruppenstafette der Frauen in Aktion, ab 15.30 Uhr messen sich die Männer und Frauen im Löschangriff nass. Zuschauer sind herzlich willkommen.

Wettfahrten auf der Ostsee

In Kühlungsborn finden bis Sonnabend Wettfahrten auf der Ostsee statt. Der Dragon Grand Prix Germany findet zum sechsten Mal in Folge in Kühlungsborn statt. Die in diesem Jahr teilnehmenden Boote kommen aus 10 und die Segler aus 16 Nationen. Ab Donnerstag laufen die Boote täglich zwischen 10 und 12 Uhr aus und landen zwischen 15 und 17 Uhr an. Der Eventbereich ist in diesem Jahr auf der Hafenpromenade im östlichen Bereich aufgebaut. Sowohl Urlauber als auch Einheimische sind herzlich eingeladen sich über die Veranstaltung, die Bootsklasse und den Segelclub zu informieren. Auch die Tagessiegerehrungen finden dort immer gegen 17:30 Uhr statt.

Backtag in Russow

In Russow wird gebacken. Das Backteam des Dorfvereins Russow bietet ab 13.30 Uhr am Dorfbackofen neben der Kirche Dreikornbrot an.

Backtag in Wichmannsdorf

In Wichmannsdorf ist am Sonnabend wieder Backtag. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr bieten die Hobbybäcker ihre Produkte an. Der Umwelt zuliebe sollen bitte Behältnisse für den Transport mitgebracht werden. Gebacken werden nach den Frühstücksbrötchen, Rosinenstuten, Ciabatta, drei Sorten Brot und verschiedene Kuchensorten. Aufgrund der großen Nachfrage wird um Verständnis gebeten, dass das Sortiment begrenzt ist.

Seebrückengottesdienst in Kühlungsborn

In Kühlungsborn findet am Sonntag auf dem Seebrückenvorplatz ab 10.30 Uhr der Seebrückengottesdienst statt. Während des Gottesdienstes werden mehrere Kinder und Erwachsene getauft.

Anja Levien