Bad Doberan

An diesem Wochenende wird es zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan vor allem musikalisch.

Am Freitag, 2. Juli, spielt Andreas Pasternack um 17.30 Uhr und 20 Uhr im Festsaal des Gutshauses Gorow, Zu den Linden 1, sein Programm „ Von Las Vegas nach New York“. Die Tickets für Konzert und Abendessen kosten 50 Euro pro Person. Eine telefonische Anmeldung wird unter 038207/ 75370 oder per E-Mail unter: info@schlossgut-gorow.de erbeten.

Ebenfalls am Freitag gibt es geistliche Abendmusik im Doberaner Münster. Um 19.20 Uhr spielt Michael David Harfe. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Künstler wird gebeten.

Das Walter Martinez Trio gibt am Freitag im Garten des Kornhauses, Klosterhof 2, ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr. Das Programm „Rum für die Ohren“ vereint traditionelle kubanische Musik und moderne Hits. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Am Freitag und Sonnabend ist jeweils um 11 Uhr auf der Freilichtbühne der Festwiese im Ostseebad Nienhagen an der Strandstraße das Theaterstück „Der Grüffel“ nach dem Buch von Axel Scheffler und Julia Donaldson zu erleben. Der Eintritt für Kinder kostet 8 Euro, Erwachsene zahlen 9 Euro. Der Zuschauerbereich ist nur begrenzt überdacht, bitte Sonnen- und ggf. Regenschutz mitbringen.

Das Wolfhager Figurentheater zeigt im Ostseebad Nienhagen das Stück „Der Grüffelo“. Quelle: Wolfhager Figurentheater

Im Konzertgarten Ost in Kühlungsborn werden die Viertelfinal-Spiele der Fußball-Europameisterschaft übertragen. Am Freitag spielt um 18 Uhr Schweiz gegen Spanien, um 21 Uhr Belgien gegen Italien. Am Sonnabend ist um 18 Uhr das Spiel Tschechien gegen Dänemark und um 21 Uhr England gegen Ukraine zu sehen.

Am 3. Juli findet anlässlich des 850-jährigen Jubiläums der Gründung des Klosters Doberan im heutigen Doberaner Stadtteil Althof die erste öffentliche Althof-Sonderführung statt. Samstags von 11 bis 13 Uhr ist die Kapelle Althof geöffnet. Danach um 13 Uhr beginnt an der Kapelle die Führung mit Münsterkustos Martin Heider. Auf der Sonderführung soll weniger bzw. nicht Bekanntes anhand historischer Unterlagen neu entdeckt werden. So können erstmals durch in Archiven recherchierten Plänen, Grundrissen und historischen Abbildungen auch Gebäude und Anlagen vorgestellt werden, die nicht mehr bestehen bzw. heute völlig anders genutzt sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung zur Führung wird empfohlen unter verwaltung@muenster-doberan.de oder Tel. 038203/62716.

Am Sonntag, 4. Juli, spielt das Duo „Kama Gitarra“ von 14 bis 15.30 Uhr im Garten des Stadt- und Bädermuseums, Beethovenstraße 8. Thomas Lehner und Matthias Kaye erzeugen mit Gitarre, Bass, Banjo und Mundharmonika eine Klangvielfalt, spielen unter anderem Hits der letzten 50 Jahre, Swing und Rockklassiker.

Von Anja Levien