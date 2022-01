Bad Doberan

Die Straßenschilder im Ehm-Welk-Viertel in Bad Doberan haben jetzt einen Zusatz bekommen. Auf den weißen Schildern gibt es nähere Erläuterungen zum Straßennamen. „Viele können mit dem Namen nichts anfangen“, begründet Uwe Boosmann vom Freundeskreis Ehm Welk die Initiative des Vereins. Dieser hat die Erläuterungen erarbeitet.

So steht unterm Pastor-Breithaupt-Weg beispielsweise die Erläuterung, dass Pastor Breithaupt der Dorfpfarrer in Ehm Welks „Kummerow“-Romanen ist. Die Straßen im Viertel tragen alle Namen, die in Bezug zu Ehm Welk oder seinen Romanen stehen. Und so erfahren Spaziergänger nun, was es mit dem Johannes-Bärensprung-Weg oder dem Kummerower Weg auf sich hat.

16 Jahre hier verbracht

Das Ehm-Welk-Viertel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Ehm-Welk-Haus an der Dammchaussee, wo der Schriftsteller und Mitbegründer der Volkshochschulen im Land seine 16 letzten Lebensjahre verbrachte. Vor einigen Jahren entschieden die Stadtvertreter, das neue Wohngebiet, das als Ostseewohnpark vermarktet wurde, als Ehm-Welk-Viertel zu bezeichnen. Auch über Straßennamen in der Stadt entscheiden die Stadtvertreter.

Die Straßennamen im Ehm-Welk-Viertel in Bad Doberan tragen jetzt Zusatzerklärungen. Quelle: Anja Levien

Ehrenbürger der Stadt

Neben dem Ehm-Welk-Viertel, gibt es unter anderem noch die Ehm-Welk-Straße in Bad Doberan und das Betreute Wohnen „Ehm Welk“ der Volkssolidarität, die nach dem Ehrenbürger der Stadt benannt sind. Früher habe es in der Mollistraße die Ehm-Welk-Buchhandlung gegeben, sagt Heribert Koth, Mitglied im Freundeskreis. Und an der alten Lessing-Oberschule habe es die Pionierfreundschaft „Ehm Welk“ gegeben.

Auch Schiff nach Ehm Welk benannt

Dabei tragen oder trugen zahlreiche Straßen, Betriebe, Arbeitskollektive, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Bibliotheken und Buchhandlungen den Namen des Schriftstellers Ehm Welk, vor allem im Osten Deutschlands, informiert der Freundeskreis auf seiner Internetseite. Beispielsweise trug das Kinderheim im Ostseebad Nienhagen seinen Namen. Und auch ein Schiff war nach dem Journalisten benannt: Der Supertrawler „Ehm Welk“ – die ROS 333 der DDR-Fischereiflotte – wurde am 30.11.1977 in Dienst gestellt. Nach fast 15-jähriger Nutzung wurde das Schiff im April 1992 nach China verkauft.

Im vergangenen Jahr hatte der Freundeskreis übrigens einen Spaziergang durchs Ehm-Welk-Viertel veranstaltet, auf dem die Straßennamen näher erläutert und passende Passagen aus den Romanen vorgetragen wurden. Etwa 40 Interessierte hätten am Rundgang teilgenommen. „Das wollen wir gerne wiederholen, dann mit anderen Texten“, sagt Uwe Boosmann.

Von Anja Levien