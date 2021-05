Von Minigolf bis Sommerrodelbahn: Betreiber in Kühlungsborn und Bad Doberan wollen schnell öffnen

Kühlungsborn/ Bad Doberan/ Kröpelin

Noch bleibt die „Drei-Möwen-Halle“ in Kühlungsborn geschlossen. Betreiber der Mehrzweckhalle ist die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. „Wir warten jetzt den Tourismusgipfel ab“, sagt der Geschäftsführer Ulrich Langer. Dieser findet am Mittwoch, 26. Mai, statt. „Angekündigt war zumindest eine Öffnung von Freizeit-und Kultureinrichtungen außen.“ Für den Freizeit-und Breitensport sollen ab 1. Juni alle Reglementierungen wegfallen und das Nutzen auch ohne Corona-Test möglich sein.

„Unsere Minigolfanlage wird sowieso nur von zahlenmäßig begrenzten kleinen Gruppen genutzt. Warum sollen sie nicht spielen dürfen?“, so Langer. „Das ist alles ein riesiges Durcheinander zurzeit. Wir brauchen eine verbindliche Verordnung und dafür ist noch kein Datum genannt worden“, sagt er. „Wir hoffen, dass wir in der nächsten Woche im gewerblichen Freizeitbereich alles öffnen dürfen. Denn, wenn Fitnessstudios wieder öffnen, müssten es ja Freizeitspielplätze auch, mit oder ohne Test“, ist sein Wunsch.

Kletterwald bleibt geschlossen

Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK): „Das ist alles ein riesiges Durcheinander zurzeit. Wir brauchen eine verbindliche Verordnung und dafür ist noch kein Datum genannt worden.“ Quelle: Cora Meyer

Olaf Jordan ist schon froh, kleine Brötchen backen zu können. „Freitag kam der Anruf vom Ordnungsamt, dass ich wenigstens ein Trampolin auf den Balticplatz neben dem Riesenrad stellen durfte“, sagt der Betreiber des Kletterwaldes in Kühlungsborn. „Das Trampolin durfte ich deshalb schon stellen, weil das unter Schaustellerbetrieb läuft. Ein Freizeitpark ist jedoch wieder etwas anderes. Ich hoffe, dass ich am 9. Juni wieder öffnen darf“, sagt der Unternehmer. „Ich bin froh, dass sich überhaupt etwas bewegt, sonst ginge ja alles flöten, weil das Sommergeschäft wegfiele.“

Schwarzlichtgolf geschlossen – dafür Outdoorkurse in Kröpelin

Die Anlage „Ostsee Schwarzlichtgolf““ in Bastorf bleibt vorerst ebenfalls noch geschlossen. „Ich bin schon sehr wütend, weil wir immer auf neue Termine vertröstet werden“, sagt Jane Luther. „Jeder Tag, der verloren geht, kostet uns schließlich viel Geld. Wir sind auf Besucher angewiesen.“ Denn zusätzlich betreibt sie mit ihrem Mann noch fünf Fitnessstudios. Wenigstens sie dürfen bald wieder öffnen. „Der Rest muss eben warten.“

„Dafür starten jetzt, allerdings nur in Kröpelin im Tayoma, unsere Outdoorkurse. Weil wir dort dafür den Platz haben.“ Angeboten werden Kurse für Groß und Klein. „Auch Zumba, Bauch-Beine-Po, Step Aerobic, Langhantel-Training, Stretch und Relax, Trampolin und Tanzkurse ab drei Jahren“, lässt sie wissen. „Wir haben dort ein großes Grundstück und durften ein Zelt aufbauen in dieser Woche. Ab dem 1. Juni geht es weiter mit Indoor. Das allerdings nur mit negativem Corona-Test.“

Sommerrodelbahn – Besitzer warten auf Startschuss

Die Sommerrodelbahn in Bad Doberan öffnete zwischendurch kurzzeitig, musste dann jedoch auch wieder schließen. „Ach, das ist doch bisher immer so gewesen, dass die Freizeiteinrichtungen hintenan stehen“, sagt Kristina Dirkner, die das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann führt. „Ich hoffe auf schnelle Lockerungen. Allerspätestens der 1. Juli sollte es sein, später wäre fatal“, sagt sie.

„Denn das wäre der Saisonstart und unser Sommerumsatz. So können wir die Ferien mitnehmen.“ Es gäbe ja Einrichtungen, von denen hätte sie gehört, die sich einfach über die Regeln hinwegsetzen würden, doch das kommt für sie nicht in Frage. „Bei uns klingelt ständig das Telefon und wir erhalten viele Anfragen, wann wieder gerodelt werden darf. Wir kommen kaum hinterher und hoffen auf einen schnellen Start.“

Im Landkreis Rostock lag die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl an Infektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage am Dienstag bei 23,3. Seit Pandemieausbruch haben sich 4470 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales zwei Neuinfektionen für den Landkreis.

Von Sabine Hügelland