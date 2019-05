Bad Doberan

Gitarrenmusik vor der Weinhandlung Schollenberger, griechische Melodien auf der Terrasse von Mesogios und rockige Beats vorm Weißen Pavillon: Die Kneipennacht in Bad Doberan hat am Sonnabend viele Bad Doberaner und Gäste in die Innenstadt gelockt. Drinnen und draußen gab es vielfältige Musik. In der Mollistraße bildeten sich Menschentrauben, in „ Max – die Kneipe“ war es kuschelig eng.

Vor dem Weißen Pavillon spielt die Band „Funky Froxx“. Die 16 Jahre alten Jungs aus Greifswald machen seit sieben Jahren zusammen Musik, waren 2011 bei der TV-Show Supertalent. Beim Doberaner Publikum kommen die Rockband und die rauchige Stimme von Sänger Jakob Hoefs gut an.

Die Greifswalder Band „Funky Froxx“ spielte vorm Weißen Pavillon. Quelle: Anja Levien

„Eisgekühlter Bommerlunder“ stimmt Jakob Hoefs an. „Schinken“, „Ei“ antworten kurz darauf die Kneipennachtbesucher. Es ist ein Kommen und Gehen auf der Wiese vor dem Pavillon. So wird es den ganzen Abend in und vor den Locations bleiben.

In „ Max – Die Kneipe“ legen Sängerin Stefanie Koepp und Band los. Die Gäste stehen eng an eng, auch draußen. Mit einer Musikbox wird auch der Außenbereich beschallt. Drinnen wird getanzt, so wie es der Platz zulässt. Die kraftvolle Stimme der kleinen Frau überzeugt schnell.

Kneipennacht für alle Generationen

Auch Christiane Schippmann und Monika Gehrmann, die mit mehreren Freunden unterwegs sind. „Die Kneipennacht ist mal was anderes. Man trifft Leute, hat Spaß, das macht ihren Charme aus und sie ist für alle Generationen“, sagt Monika Gehrmann.

Christine Schippmann ist zum ersten Mal dabei. „Wir sind neugierig, wie es ist. Bisher gefällt es uns gut“, sagt die Kröpelinerin und bekommt zustimmendes Kopfnicken.

Auf der Mollistraße steht René Bautz mit Freunden. „Die Kneipennacht gefällt mir gut“, sagt der Rostocker. Die Band am Weißen Pavillon, „die war gut drauf“. In der Hansestadt ist zeitgleich Kneipennacht, das Honky Tonk. „Da ist es immer so voll. Hier ist es gemütlich“, begründet er, warum er den Weg in die Münsterstadt gemacht hat. Und es kostet nichts.

Max Zeug spielt im Eingangsbereich des Bistros „Alte Glaserei“. Quelle: Anja Levien

Auch das Bistro „Alte Glaserei“ ist bei der Kneipennacht dabei. Hier spielt sich alles draußen ab. Der Bad Doberaner Max Zeug sitzt mit Gitarre im Eingangsbereich und spielt von Bruce Springsteen beeinflusste Musik.

Hauptsächlich Musik der 70er Jahren spielen „Homefield Four“ im Restaurant im Kamp-Theater. Die Sitzplätze sind belegt, im Flur und draußen stehen die Besucher.

Eine Band spielt aufgrund der Kälte nicht

Ruhiger als geplant geht es im Café Zikke zu. Angela Klee und Band spielen aufgrund der Kälte nicht. Fünf Grad Celsius zeigt das Thermometer.

Dafür versammeln sich viele vor der Weinhandlung Schollenberger. Singer- und Songwriter Oskar klopft und zupft auf seiner Gitarre, die er dabei nicht immer traditionell hält, sondern auch mal Flach auf seine Oberschenkel legt.

Kerstin Keller aus Rostock gefällt der Sound, der durch Mollistraße und auf dem Kamp schallt. „Wir waren schon überall, es ist gute Musik“, sagt sie. „Die Vielfalt ist gut, überall gibt es was anderes zu hören.“

Jutta Friesecke, Christin Mundt und Jessica Koch aus Bad Doberan freuen sich, dass sie endlich mal alle zusammen Zeit haben und unterwegs sind. Der Charme der Kneipennacht? „Die Livemusik, das alles offen ist und wir Leute treffen, die wir lange nicht gesehen haben“, sagt Jutta Friesecke. „Ich freue mich, das was los ist“, sagt Jessica Koch. Zur Kulturnacht seien dann noch mehr Leute unterwegs.

Ist die Kneipennacht in der Innenstadt beendet, wollen sie auf jeden Fall noch in den Pub „Café Z“ auf den Kammerhof. Hier können die Kneipennachtgänger noch bis in die Morgenstunden tanzen.

Anja Levien