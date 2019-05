Kröpelin

Die Sanierung des Schulhofes, die Erstellung eines Flächennutzungsplanes, die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts: Mehr als 502 Beschlüsse haben die Stadtvertreter von Kröpelin in der vergangenen Legislatur von 2014 bis 2019 gefasst. Zu 38 Sitzungen sind die Ehrenamtler zusammengekommen, zur offiziell letzten am Donnerstagabend. Hier haben sie sich unter anderem mit dem Hochwasserschutz in der Bützower Straße befasst.

„ Paul Schlutow hat als Ältester die konstituierende Sitzung am 26.6.2014 eröffnet“, erinnert sich Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl ( CDU) in seinem Bericht. Insgesamt seien zwischen 2014 bis 2019 75 Beschlüsse mehr gefasst worden als in der vorangegangenen Legislatur. Als Grund nennt Hackendahl die internen Streitigkeiten in der Verwaltung sowie mit der Stadtvertretung in der Zeit von 2009 bis 2014.

Bürgermeister fehlte 2014 bis 2017

Dabei waren die Anfänge der neuen Stadtvertretung nicht optimal. Nachdem die Stadtvertreter den damaligen Bürgermeister Hubertus Wunschik im März 2014 in den Ruhestand schickten, folgte ein jahrelanger Rechtsstreit, in dem Rüdiger Kropp als erster Stellvertreter die Geschicke der Stadt leitete. Am 26. Februar 2017 wählten die Kröpeliner dann Thomas Gutteck zum Rathauschef.

Als einen der wichtigsten Beschlüsse nannte Veikko Hackendahl die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Betreibung der Photovoltaikanlage im Gewerbegebiet. „Ich bin überzeugt, das war ein wichtiger Schritt für die Stadt.“ Ebenso die Übertragung der Grundstücke an der Bahnhofstraße an die Stadt. Hier wurden die Planungen für den Ausbau der Straße vorangebracht und die Rampe vom Kamp zur Straße gebaut.

Wohngebiet, Ökokonto, Spielplatz beschlossen

Das Wohngebiet "Schönbusch" in Jennewitz wächst. Quelle: Anja Levien

Am 19.02.2015 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan des Wohngebiets „Schönbusch“ in Jennewitz auf den Weg gebracht. Mittlerweile stehen hier die ersten Häuser. Weiterhin wurden die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrautos, die Gewerbegebiet-Erweiterung sowie der Mehrgenerationenspielplatz auf dem Kamp in den vergangenen Jahren beschlossen. „Von 2014 bis 2019 wurden Beschlüsse mit einem Investitionsvolumen von 7,164 Millionen Euro gefasst. Das zeigt, welche Verantwortung das Ehrenamt hat“, sagt Hackendahl.

Auseinandersetzungen, die in Erinnerung geblieben seien, habe es beispielsweise im Oktober 2015 gegeben, als es um das Einvernehmen für die Windenergieanlage in Brusow ging oder später um das Repowering. Kontrovers sei auch der Eintritt der Stadt in den Verein „Tafel Bad Doberan“ diskutiert worden.

Nacharbeiten auf dem Schulhof

Die Sanierung des Schulhofes war des Öfteren Thema in der Stadtvertretung. So auch am Donnerstagabend. „Es soll Absackungen auf dem neuen Schulhof geben. Wie ist der Zustand“, wollte Jürgen Borchardt ( CDU) wissen. „Es gab Setzungserscheinungen, die nachgearbeitet worden sind“, informiert Bürgermeister Thomas Gutteck. Wie Bauamtsmitarbeiter Cornelia Panke ergänzt, gebe es eine weitere Stelle, auf der eine Barke stehe. Hier würden Fotos gemacht und an den Baubetrieb gesendet, um Abhilfe zu schaffen.

Durchlass in Bützower Straße soll dieses Jahr erneuert werden

Noch in diesem Jahr sollen der Durchlass in der Bützower Straße erneuert, der Niederschlagswasserkanal neu gebaut und die Straßendecke saniert werden. Die Maßnahme ist Teil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt. Bei Starkregen tritt hier der Stadtbach hinter der Eisenbahnbrücke immer wieder übers Ufer.

Die Stadt übernimmt die Kosten für die Straßensanierung, die sie vom Land erstattet bekommt, teilt Gutteck mit. „Die Maßnahme soll nächste Woche ausgeschrieben werden.“ Vorausgesetzt, das Straßenbauamt Stralsund unterschreibt die Vereinbarung zur Kostenerstattung. Die Stadtvertreter stimmten der Vereinbarung und Ausschreibung vorbehaltlich der Unterschrift zu.

42 Kandidaten für Kröpelin 42 Kandidaten bewerben sich in Kröpelin für die 17 Plätze in der Stadtvertretung. Zwölf Bewerber stehen auf der Liste der CDU, die von Veikko Hackendahl und Karin Reichler angeführt wird. Die SPD schickt sieben Männer und Frauen ins Rennen, auf Platz 1 steht Reinhard Dankert gefolgt von Daniela Evert. Die Linke kandidiert mit fünf Ehrenamtler, darunter Manfred Schwarz und Petra Albrecht. Erstmals stellt Bündnis 90/ Die Grünen eine Liste auf. Fünf Männer und Frauen wollen in die Stadtvertretung, darunter Steffen Gäde und Maja Termann. Die Freien Wähler gehen mit 13 Kandidaten ins Rennen, angeführt von Dieter Satorius und Guido Winkler.

Anja Levien