Von der A 20, Abfahrt Kröpelin, sind es um die 27 Kilometer bis nach Kühlungsborn. Zwar halten die Urlauber während der An- und Abreise auf der Landesstraße 11 nicht unbedingt an, dennoch profitieren die Einrichtungen entlang dieser Zubringerstraße von den Urlaubern. Was man hier erleben kann.