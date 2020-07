Von der Logistik in den Tourismus: Quereinsteiger leitet künftig Kurverwaltung Rerik

Rerik

Die Angebote ausbauen und die Digitalisierung vorantreiben, das ist das Ziel des neuen Leiters der Kurverwaltung von Rerik Mathias Druse hat am 1. Juli die Arbeit aufgenommen. „Ich hatte eine relativ kurze Übergabe mit meiner Vorgängerin, aber es funktioniert gut.“ Vor Mathias Druse hatte Svenja Sonnemans die Kurverwaltung kommissarisch geleitet. Stefanie Quaas, die den Posten viele Jahre lang innehatte, hatte ihn im vergangenen Jahr überraschend aufgegeben.

Ihr Nachfolger ist ein Heimkehrer. „Ich bin hier aufgewachsen und hier beziehungsweise in Kühlungsborn zur Schule gegangen“, sagt Mathias Druse. In den vergangenen zehn Jahren hatte er mit seiner Familie in Frankfurt am Main gelebt und war dort Prokurist bei einem großen Logistikunternehmen. „Es war immer klar, dass ich eines Tages zurückkomme“, sagt Mathias Druse. Im Bereich Tourismus ist er Quereinsteiger.

Digitalisierung soll vorangehen

Erste Ideen für die Zukunft gibt es bereits, sagt er, Details stünden aber noch nicht fest. „Wir werden im ersten Schritt viel an unserer EDV arbeiten, das steht im Moment an erster Stelle und wird in der Nebensaison unser Kerngeschäft sein“. Bei der Verarbeitung von Kurscheinen und dem Erstellen von Statistiken wolle der Ort ein bisschen mehr digital werden. „Heute kann man Kurabgabescheine nur mit dem Stift ausfüllen, da wollen wir Fortschritte machen.“ Gleiches gelte für Reservierungs- und Buchungssysteme. „Die wollen wir in Zukunft verknüpfen mit den großen Portalen“, sagt der neue Leiter der Kurverwaltung.

Er stellt aber klar: „Ich bin erst seit zwei Wochen hier, wir strecken gerade unsere Fühler aus und gucken nach links und rechts, was es in anderen Orten gibt.“ Komplett auf Papier verzichten könne man aber seiner Ansicht nach auch in Zukunft nicht. „Es gibt viele ältere Gäste und Vermieter, die nicht unbedingt mit Smartphone und Rechner ausgerüstet sind.“

In der Nebensaison soll dann auch Zeit für konzeptionelle Dinge sein. „Dann wollen wir uns Gedanken über die kommende Saison machen“, sagt Mathias Druse. „Ich glaube, unsere Richtung ist richtig: nachhaltiger, naturnaher, familienfreundlicher Tourismus.“ Das sei seiner Ansicht nach die Nische von Rerik. „Wir sind der letzte kleine Fischerort an der Ostsee. Wenn wir uns diesen Charakter bewahren, dann sind wir auf gutem Weg.“

Er wolle nicht alles umkrempeln, sagt Mathias Druse. „Es wird einiges Neues dazukommen, ein paar Sachen werden vielleicht vielfältiger werden. Aber die Mischung, die wir haben, wird gleich bleiben.“ Es werde weiterhin Angebote für Kinder, Vorträge, Kultur, Livemusik und sportliche Aktivitäten geben. „Das wollen wir beibehalten“, sagt der Leiter der Kurverwaltung.

Qualität statt Quantität

„Die Auslastung, die wir heute haben, ist toll. Insbesondere in der Hauptsaison lässt Infrastruktur gar nicht mehr zu. Ich glaube, da können wir sehr zufrieden sein“, sagt der Reriker. „Aktuell liegt die Auslastung bei 98 Prozent.“ Die Quantität sei erreicht, jetzt gehe es um die Qualität.

Allerdings müssten die Angebote in Rerik vielfältiger werden: „Wir sollten aktivere Sachen anbieten“, sagt er. „Da gibt’s ein bisschen was im Programm.“ Ausbaufähig seien aber die Angebote für junge Leute. Da sei in den letzten Jahren schon viel passiert, beispielsweise Kitesurfen und Stand-up-Paddling. „Aber da geht noch viel.“

Traditionen sollen bleiben

Zielgruppe seien nach wie vor junge Familien. Wir haben viele Stammgäste, die seit dreißig Jahren nach Rerik kommen“, sagt er. Es müsse gelingen, auch die nächste Generation für den Ort zu begeistern.

Festhalten will Mathias Druse im kommenden Jahr an den Hafffest-Tagen und dem Theaterfestival. „Das ist unumstritten, das Hafffest kenne ich noch als kleiner Junge. Das gehört zum Ort.“ In diesem Jahr mussten beide Veranstaltungen wegen des Corona-Virus ausfallen. Noch nicht abgesagt ist das Lichterfest im September. „Wir hoffen auf weitere Lockerungen“, sagt der Leiter der Kurverwaltung. Nach der Corona-Pause wieder angelaufen seien kleinere Veranstaltungen. „Man merkt aber, dass die Leute sehr, sehr vorsichtig sind.“

„Seebrücke hat Priorität“

Ebenfalls oben auf der Prioritätenliste von Mathias Druse steht die Seebrücke. Sie ist derzeit gesperrt und soll erneuert werden. „Das ist ganz wichtig“, sagt Mathias Druse. Die Seebrücke ist unser Markenzeichen und unsere Attraktion Nummer eins.“

Privat ist Mathias Druse auch gern mal Tourist. „Wir sind mal von Rerik bis nach Indien mit einem Transporter durchgefahren“, sagt er. In Zukunft werde der Fokus aber eher auf den baltischen Ländern, wie etwa Schweden, liegen – „auch um sich dort im Tourismus umzuschauen, was andere machen.“

Von Cora Meyer